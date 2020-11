IMSA, 12h di Sebring: vince la Mazda, ad Acura il titolo DPi

E dire che l'equipaggio della ARX-05 DPi #7, su cui c'era anche Alexander Rossi, era stato fermato da un problema tecnico in avvio, ma tornando in azione con 7 giri di ritardo ha conquistato l'ottavo posto in Classe prendendo i punti necessari per vincere il campionato piloti, team e costruttori.

Davanti a loro al traguardo troviamo i rivali diretti, Renger van der Zande, Ryan Briscoe e Scott Dixon (Wayne Taylor Racing), la cui Cadillac #10 ha accusato qualche problema.

Oltrettutto, Van der Zande aveva cominciato con un drive-through per una infrazione commessa prima di schierarsi. L'olandese ha infatti cambiato posizione mentre il gruppo si apprestava a raggiungere il rettilineo di partenza, cosa vietata dal regolamento.

Dopo 40', la Acura #7 ha avuto noie all'intercooler fermandosi per 25' ai box per le riparazioni, mentre un altro episodio incredibile ha visto Oliver Jarvis con la Mazda #77 finire contro la Cadillac #10 di Dixon, danneggiandogli la posteriore destra e costringendolo a rientrare per sistemare l'auto.

Per tutta la corsa le emozioni si sono sprecate e a 2h27' dal termine, Pipo Derani (Action Express Racing - Cadillac #31) e Juan Pablo Montoya con la Acura #6 sono venuti a contatto alla curva 5 e il colombiano ha perso la leadership, passata nelle mani di Pla, che ci ha messo poco a raggiungere e superare Derani (poi penalizzato). Il brasiliano ha anche avuto un problema all'anteriore destra rallentando parecchio.

La #6 ha invece proseguito concludendo seconda davanti alle quattro Cadillac, prendendo i punti necessari al successo in campionato.

Fra l'altro, a 27' dal termine Jarvis ha forato la posteriore sinistra della sua Mazda #77 causando un full-course yellow e dando modo alla gemella #55 di Tincknell-Bomarito-Hunter Reay di tenere il primato.

In Classe LMP2 ha vinto la Oreca #52 della PR1 Mathiasen Motorsports affidata a Patrick Kelly, Simon Trummer e Scott Huffaker, festeggiando al meglio i titoli già vinti a Laguna Seca.

GTLM

La Porsche conclude con una doppietta la sua avventura in IMSA grazie al successo della 911 RSR-19 #911 condotta da Nick Tandy, Fred Makowiecki ed Earl Bamber per 9" sulla #912 di Bamber, Laurens Vanthoor e Neel Jani.

Il tutto si è materializzato all'ultima ora, quando la BMW #25 del Team RLL nelle mani di Connor De Phillippi alla ripartenza dalla neutralizzazione si è toccata con il leader GTD Jeff Westphal sulla Ferrari #63 della Scuderia Corsa.

Le Porsche hanno avitato la carambola, cosa che non è riuscita a Lawson Aschenbach (Riley Motorsport - Mercedes #74), finito contro alla BMW e poi alla Ferrari.

Giornata da dimenticare per le Corvette, incappate in problemi alle sospensioni che lungamente i tecnici hanno provato a sistemare. La migliore delle C8.R è la #3 dei Campioni Antonio Garcia-Jordan Taylor, quinta davanti alla #4.

La BMW #24 è invece sul podio e si porta a casa i titoli di Endurance Cup.

GTD

La Porsche #16 della Wright Motorsports si impone nell'ultimo round dell'anno, ma il titolo va alla Acura #86 della Meyer Shank Racing.

Per tutto il 2020 le due vetture hanno combattuto strenuamente e a spuntarla stavolta è la 911, che all'ultima ripartenza era davanti alla rivale e ha superato la Ferrari #63 e la Mercedes #74 nell'incidente sopracitato. In questo modo Patrick Long è passato in testa e ha vinto assieme a Ryan Hardwick ed Jan Heylen.

Inoltre la #16 ha anche avuto un problema all'ammortizzatore posteriore per quasi tutta la corsa, sottolineando ancora di più l'impresa, precedendo la Aston Martin #23 di ian james, Roman De Angelis e Darren Turner.

La Acura #86 completa il podio con il titolo per Mario Farnbacher, Matt McMurry e Shinya Michimi.

La Lamborghini #48 della Paul Miller Racing del trio Bryan Sellers-Madison Snow-Corey Lewis si porta a casa il trofeo GTD Endurance Cup per la Casa di Sant'Agata Bolognese.