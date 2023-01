Il V6 della Acura LMDh ultimo motore termico da corsa di Honda?

Carica lettore audio

Parlando prima dell'inizio della nuova era di prototipi dell'IMSA SportsCar Championship, il presidente del ramo americano del marchio giapponese ha rivelato.

"Il team di lavoro ha avuto molta libertà e corso molti rischi nel progetto del 2,4 litri, che è abbinato al primo sistema ibrido elettrico nelle gare americane di alto livello".

"In fondo alla nostra mente c'è il timore che questa potrebbe essere l'ultima unità che facciamo davvero per le corse, ma non lo so. Tra le istruzioni che ho dato ai nostri addetti, c'era quella di fare il meglio possibile perché potrebbe essere l'ultima su cui mettiamo le mani".

"Abbiamo sempre pensato di evidenziare tutti gli sforzi e gli insegnamenti che abbiamo raccolto e di provare a metterli insieme. Un proprietario di team molto saggio una volta mi ha detto che due anni sono un periodo molto lungo nel motorsport, quindi tutto potrebbe cambiare".

"Il mondo sta cambiando molto rapidamente e queste auto sembrano certamente il futuro, il che è davvero sorprendente".

Acura ARX-06 engine Photo by: Acura

Salters ha anche spiegato che il motore AR24e, progettato per funzionare all'unisono con il pacchetto ibrido comune LMDh composto da MGU Bosch, batteria Williams e cambio Xtrac, è un progetto nuovo per la nuova Classe GTP.

"La cosa più semplice sarebbe stata quella di prendere il motore DPi e metterlo nel retro della nostra LMDh, ma non è questo il motivo per cui siamo qui. Mi ritengo fortunato a lavorare per Honda e Acura, abbiamo una nostra fabbrica con circa 200 persone che si occupano di ogni tipo di programma, e lo facciamo per mettere alla prova noi stessi".

"Ci siamo seduti lì con il regolamento in mano e ci siamo chiesti cosa potevamo fare per realizzare la migliore auto da corsa possibile. Il mio responsabile della simulazione ha trascorso le vacanze di Natale di due anni fa facendo un sacco di simulazioni e il 2 gennaio è tornato con un rapporto di 100 pagine dicendo: "Sembra buono!".

"Abbiamo trascorso del tempo a pensare a ciò che avremmo potuto fare e realizzare per creare il miglior motore e pacchetto da montare sull'auto. Si è rivelato un lavoro molto impegnativo, ma è stato molto divertente".

"Abbiamo dato ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze molta libertà nella progettazione e costruzione e, onestamente, ci siamo assunti parecchi rischi per cercare di realizzare il motore con il miglior pacchetto possibile e credo che ne possiamo essere molto orgogliosi".

"Abbiamo cercato di renderci la vita il più difficile possibile e siamo partiti! E il povero vecchio presidente di HPD deve pagare! Tutto per una buona causa".