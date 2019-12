Heart of Racing e Aston Martin ritornano in IMSA nel 2020

La Aston Martin torna in azione nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la stagione 2020 grazie al team Heart of Racing.

La Vantage GT3 della squadra di Ian James verrà schierata in Classe GT Daytona per tutto l'anno prossimo, sfruttando il supporto della AMR, mentre i piloti saranno annunciati prima dell'evento "Roar" che precede la 24h di Daytona.

“Sono diverse le cose entusiasmanti per il 2020 - ha detto James - abbiamo un nuovo team e schierarci con la Aston Martin nella serie nordamericana è una grandissima occasione. L'auto si è dimostrata competitiva in tutto il mondo nel 2019 e siamo molto contenti di collaborare con Aston Martin Racing in questa avventura. Heart of Racing e Aston Martin sono mancati nell'IMSA da tre anni e ci sono tante cose da fare; non ci facciamo illusioni, sappiamo benissimo che dovremo competere contro gente molto forte".

David King, Presidente di Aston Martin Racing, ha aggiunto: "Gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per noi ed è fantastico che Heart of Racing torni a correre in IMSA con una delle nostre Vantage GT3. Il successo di questa macchina nel suo primo anno di corse clienti ci ha incuriositi a vedere ulteriori programmi inerenti ad essa in tutto il mondo, per cui ci aspettiamo che la mossa di Heart of Racing sia il primo legato al motorsport statunitense per il 2020".