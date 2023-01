F1 | Aitken lascia la Williams: "Il mio futuro è l'endurance"

Carica lettore audio

Jack Aitken ha scelto: meglio le corse endurance che cercare di inseguire l'ormai impossibile sogno della Formula 1.

Il britannico era ancora nel giro della Williams, ma dal 2023 ha preso la decisione di dedicarsi alle ruote coperte, nelle serie che di fatto stanno diventando la reale alternativa (se non qualcosa di meglio, addirittura) al circus, dove ogni posto è ormai assegnato anche in ottica futura.

Aitken ha fatto la riserva della Williams per tre anni sostituendo George Russell al Gran Premio di Sakhir del 2020, quando il suo compatriota era a sua volta saltato sulla Mercedes al posto di Lewis Hamilton, ammalatosi di Coronavirus.

Fino allo scorso anno l'inglese ha corso nel GT World Challenge Europe con la Lamborghini di Emil Frey Racing, prendendo parte alla 24h di Le Mans con la Oreca LMP2 di APR.

Questo fine settimana è Daytona per la 24h, dove condurrà la Cadillac V-LMDh di Action Express Racing con Pipo Derani e Alexander Sims nella prima delle quattro corse di Endurance Cup IMSA che farà nel 2023.

Jack Aitken, Williams FW43B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Con la Williams abbiamo deciso reciprocamente di separarci, l'anno scorso ho mantenuto un coinvolgimento, che è stato fantastico. Il team mi piace molto e la mia casa è a mezz'ora di distanza dalla loro sede, quindi è stato molto comodo lavorare al simulatore e sono stato felice di aiutarli e partecipare ad alcune gare", ha dichiarato Aitken a Motorsport.com.

"Ma il mio calendario è troppo fitto in questi giorni. Voglio concentrarmi sul mio programma di gare e sull'obiettivo della mia carriera, che è quello delle sportscar. La Williams mi ha aiutato molto e, come ha fatto con me, ora ha dei ragazzi più giovani che stanno entrando nella sua accademia e vuole farli andare in pista e divertire con le simulazioni. È stata una scelta sensata".

"La F1 è un sogno fantastico da inseguire e mi sono divertito molto, sono stato uno dei pochi fortunati non solo a prendere il via a una gara, ma anche a guidare le auto. Naturalmente non ero lì per questo, ma per cercare di essere sulla griglia di partenza a tempo pieno e diventare Campione, ma per qualche motivo, per come è andata la mia carriera in monoposto, non ha funzionato. Va bene così".

#31 Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh Cadillac V- LMDh: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

A 27 anni Aitken ha ancora una carriera lunghissima davanti, specialmente se si parla di GT e prototipi, per i quali sta ancora stilando i programmi della stagione.

"Ora sono molto felice di inseguire qualcosa nelle ruote coperte, sono fortunato e posso cavalcare quest'onda, entusiasta di vedere fino a dove posso arrivare".

"A Daytona ho due compagni di squadra molto esperti, soprattutto nel caso di Pipo, quindi è stato abbastanza facile per me entrare nel team. Sono stati molto accoglienti".

"Quella americana è una cultura un po' diversa da quella a cui sono abituato in Europa, ma mi sta piacendo molto e non vedo l'ora di vedere questo stile di gare, perché tutti mi hanno detto che l'IMSA è un'ottima serie a cui partecipare".