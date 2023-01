Daytona | Roar, Libere 3: altro 1-2 Acura, bene la McLaren in GTD

Carica lettore audio

Anche nella terza sessione di Prove Libere dei test Roar Before the 24 le Acura occupano le prime posizioni della classifica generale e in Classe GTP.

I protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship sono tornati in azione in Florida con temperature leggermente più bassa rispetto alla stessa ora di ieri, ma a quanto pare la musica tra le LMDh è sempre quella eseguita dalle ARX-06.

La #60 della Meyer Shank Racing-Curb Agajanian fra tripletta di primi tempi e con il suo 1'35"363 batte per 0"130 la #10 della Wayne Taylor Racing-Andretti, che ha atteso nei primi minuti ai box per risolvere un piccolo problema tecnico.

Nell'arco dei 90' di azione non ci sono state interruzioni per incidenti e l'unica bandiera rossa è stata esposta per ripulire la pista da detriti.

In seconda fila virtuale troviamo le Porsche del Team Penske, con la 963 #6 che è vicinissima al secondo posto, seguita a ruota dalla gemella #7.

Dietro alle vetture di Weissach ci sono le tre Cadillac: le V-LMDh di Chip Ganassi Racing firmano il quinto e settimo tempo, rispettivamente con la #01 e la #02. Fra loro chiude la #31 della Action Express Racing.

Più staccate le BMW del Team RLL che completano l'elenco delle LMDh: la #25 è ottava con 0"6 di ritardo dalla vetta e a sua volta con mezzo secondo netto sulla sorellina #24.

In Classe LMP2 è la Oreca #52 di PR1 Mathiasen Motorsports a stilare il riferimento in 1'38"877, battendo per un paio di decimi la 07-Gibson #11 di TDS Racing e la #88 di AF Corse, che accusa mezzo secondo di distacco dai leader.

In Top5 si confermano anche la #20 della High Class Racing e la #18 di Era Motorsport a 0"7 dal primato, stesso ritardo che ha la #51 di Rick Ware Racing che è sesta di categoria.

Chiudono la graduatoria la #35 di TDS Racing, la #8 di Tower Motorsport, la #04 di Crowdstrike Racing by APR e la #55 di Proton Competition.

Quest'ultima nella generale è preceduta dai leader della Classe LMP3, ovvero i ragazzi di Andretti Autosport che al volante della Ligier #36 fanno 1'42"653 concludendo davanti alla Duqueine #13 della AWA e a quattro altre Ligier.

Terza c'è la #33 di Sean Creech Motorsport, poi Performance Tech Motorsport (#38), MRS GT-Racing (#43) e la #74 di Riley.

In fondo al lotto troviamo le Duqueine #17 di AWA, #87 di FastMD Racing e JDC Miller Motorsports (#85).

Ancora una volta tra le GT3 fa meglio un'auto di Classe GTD rispetto alle GTD PRO, tenendo comunque in considerazione che molto dipende da chi dei quattro degli equipaggi è stato impiegato al volante e dai lunghi lavori in corso che attualmente sono in essere per preparare al meglio ogni cosa.

Detto ciò, svetta per la prima volta la McLaren #70 di Inception Racing in 1'46"842 davanti alla Mercedes #32 preparata dal Team Korthoff Motorsports, che becca quasi mezzo secondo.

Dietro a queste due vetture riecco le Aston Martin di GTD PRO, con la #64 di TGM/TF Sport ad ottenere il miglior tempo in 1'47"341, inseguita ad appena 0"025 dalla #23 della Heart Of Racing.

La Vantage #44 di Magnus Racing è la prossima nell'elenco, terza GTD con dietro le Lexus di Vasser Sullivan (#12 GTD e #14 GTD PRO).

La migliore delle Lamborghini è la #42 di NTE Sport, ottava GTD, la #63 PRO della Iron Lynx è in Top5 di categoria.

Settima GTD PRO la Ferrari #62 di Risi Competizione, prima delle 296 GT3 dato che òa #47 di Cetilar Racing-AF Corse, la #023 di Triarsi Competizione e la #21 di AF Corse sono più arretrate.

La giornata di sabato prosegue con le Prove Libere 4 (21;10/22;10), poi a seguire quando da noi sarà notte fonda, si svolgerà una quinta sessione (00;30-2;30), arrivando infine alle Qualifiche di domenica (dalle ore 19;25) visibili su IMSA TV tramite il sito IMSA.com.

IMSA - ROAR BEFORE THE 24: Prove Libere 3 (in corsivo il nome del pilota autore del miglior tempo)