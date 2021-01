Daytona Roar: Ferrari ottiene il 4° posto GTLM, sfortuna in GTD

Il risultato consentirà alla Ferrari di scattare dalla seconda fila tra le vetture di classe GT Le Mans, mentre tra le GT Daytona Scuderia Corsa ha conquistato l’ottava posizione e AF Corse la sedicesima, danneggiata oltremisura da una foratura.

Via bagnato

La pioggia caduta nelle ore precedenti la partenza, poi cessata, lasciava l’asfalto molto umido con pozze in diverse zone del tracciato. Pier Guidi, Mann e Curtis i piloti al via al volante delle Ferrari. L’italiano, autore di una partenza prudente, conservava la quinta posizione mentre Mann, evitando accuratamente ogni rischio, perdeva alcune posizioni imitato da Curtis.

Pier Guidi tuttavia, riusciva a trovare un buon passo e si portava in terza posizione prima della prima fase di Full Course Yellow, determinata da un contatto multiplo di alcuni prototipi, dieci minuti dopo il via.

FCY protagonista

Con Mann in nona piazza e Curtis in quindicesima, la gara riprendeva il suo regolare corso a un’ora e venti dal termine salvo essere nuovamente interrotta a seguito di un’uscita della Porsche della Nielsen durante una concitata ripartenza.

In questa fase le vetture rientravano per il cambio pilota e la sostituzione degli pneumatici, facilitata da un asfalto quasi asciutto in traiettoria, con l’eccezione di Pier Guidi che rimaneva in pista.

Foratura

Con 55 minuti a separare i piloti dalla bandiera a scacchi, e l’italiano in testa alla classe GTLM, la 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse di Nielsen rientrava lentamente ai box con una gomma forata perdendo quattro giri per ripristinare la carrozzeria danneggiata.

Nel frattempo, entravano in azione i box di Risi Competizione e Calado rilevava il compagno di squadra ma il pilota inglese, con le gomme fredde, perdeva il controllo della vettura rientrando in pista e, con esso, la leadership della corsa. Ed Jones, che aveva preso il volante della Ferrari di Scuderia Corsa da Curtis, portava la vettura fino alla nona posizione di classe prima di fermarsi ai box con venti minuti di gara ancora da disputare.

Bandiera a scacchi

L’ultima fase della corsa non riservava clamorosi colpi di scena anche se Calado era in grado di guadagnare una posizione a discapito della BMW del team RRL nella classe GTLM, chiudendo al quarto posto, ventunesimo assoluto.

Con questo risultato, la 488 GTE di Risi Competizione scatterà dalla seconda fila nella gara che prenderà il via sabato prossimo alle 15;40 ora locale, con la Corvette Racing numero 4 in pole.

Tra le vetture di classe GTD, invece, l’ottavo posto della 488 GT3 Evo 2020 di Scuderia Corsa conquistato da Jones e Curtis, proietta in quarta fila la Ferrari del team americano mentre sarà costretta a partire dalle retrovie quella di AF Corse che ha chiuso la corsa al sedicesimo posto di categoria a causa dei quattro giri persi a causa della foratura.

Verso la 24 Ore

Riposo e preparazione delle vetture nei prossimi tre giorni prima che riprenda il cammino di avvicinamento alla attesissima maratona endurance americana. I motori torneranno ad accendersi giovedì 28 con le prime prove libere.

“Il nuovo format è divertente - ha commentato James Calado, quarto in classe GTLM al termine della prova - Abbiamo spinto al limite, sfruttando al massimo le potenzialità della vettura e penso che gli altri si siano molto nascosti, dunque non sono sicuro di quello che potrà riservarci la gara. È bello tornare a Daytona. Ovviamente, è un peccato non siano presenti i fan. Speriamo di essere competitivi il prossimo weekend”.

Gara difficile per la 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse in classe GTD, condizionata da una foratura che ha costretto Nielsen a percorrere un giro ad andatura molto lenta e ad una lunga sosta ai box.

“Le condizioni erano molto difficili in pista, entrando con gli pneumatici da asciutto su pista bagnata - ha spiegato il danese - Nel warm-up di questa mattina ho fatto alcuni giri in condizioni analoghe. Abbiamo imparato molto in questa gara per la 24 ore della prossima settimana”.

Il via era invece stato affrontato da Simon Mann, al debutto sul tracciato della Florida.

“L’inizio è stato complicato - ha raccontato Simon - Probabilmente sono stato troppo prudente ma oggi era importante non commettere errori sciocchi. La partenza è stata difficile, ma poi sono entrato nel ritmo della corsa. Sono rimasto lontano dai problemi e dal farmi coinvolgere in situazioni complesse. A parte una Porsche uscita alla 'Bus Stop' che ha creato un po’ di confusione, la gara è stata tranquilla. Da parte mia ho cercato di guidare pulito e non commettere errori”.