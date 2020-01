Daytona: quattro Lamborghini punite per una infrazione sul cambio

Brutte notizie per le Lamborghini Huracán impegnate a Daytona: al termine dei test Roar, quattro delle cinque vetture del Toro presenti in Classe GTD sono state spedite in fondo al gruppo per una irregolarità tecnica.

I commissari sportivi dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship hanno ravvisato una infrazione commessa nei rapporti del cambio delle auto iscritte dal team Grasser Racing sotto l'effige di GRT (#11), GEAR Racing (#19) e GRT Magnus (#44), più la #47 della Precision Performance Motorsports.

In pratica, i parametri comunicati non erano conformi a quelli imposti dal regolamento tecnico nel punto 9.11.5c, che definisce i rapporti del cambio solamente per Daytona e non per altri eventi della stagione IMSA. L'unica Huracán che invece ha superato senza problemi le verifiche è la #48 della Paul Miller Racing.

Ciò significa che le Lamborghini saranno le ultime a poter scegliere in che box andare in occasione della 24h di fine mese.

Infine, in Classe LMP2 è arrivata una penalità anche per la Performance Tech Motorsports. poiché il crono ottenuto dalla Oreca 07 #38 è stato realizzato da Kyle Masson, pilota Silver. Le regole del 2020 impongono invece che a farlo sia un concorrente Bronze, per cui la monoposto finisce in fondo alla relativa classifica.