Daytona | Libere 5: due Cadillac al comando nel buio, poi la BMW

Nella notte italiana e al calare del buio in Florida, team e piloti della Classe GTP hanno avuto a disposizione 20' di Prove Libere in più per preparare le ultime cose in vita della 24h di Daytona.

Sabato si apre ufficialmente la stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship e in questa quinta ed ultima sessione cronometrata hanno girato solamente i nuovi prototipi LMDh, intenti a provare le gomme morbide fornite dalla Michelin per le fasi in notturna.

A svettare sono state di nuovo due Cadillac e precisamente quelle della Chip Ganassi Racing. La V-LMDh #01 condotta da Renger Van Der Zande ha ottenuto il miglior tempo in 1'36"742, con 0"130 di vantaggio sulla #02 del compagno di squadra Alex Lynn.

#25 BMW Team RLL BMW M Hybrid V8: Connor De Phillippi, Nick Yelloly, Sheldon van der Linde, Colton Herta Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Si fa vedere ancora la BMW con Connor De Phillippi, che sulla M Hybrid V8 #25 del Team RLL conclude terzo a +0"361 dalla vetta e mettendosi alle spalle le due Porsche del Team Penske nelle mani di Mathieu Jaminet (963 #6) e Michael Christensen (#7), che accusano rispettivamente sei ed otto decimi di distacco.

Sesto Philipp Eng sull'altra BMW marchiata con il #24, mentre hanno scelto di non girare le due Acura ARX-06 della Wayne Taylor Racing e Meyer Shank Racing-Curb Agajanian, così come la Cadillac #31 preparata da Action Express Racing.

Ora spazio al conto alla rovescia, con la 61a edizione della 24h di Daytona che scatterà alle 19;40 italiane.

Diretta video streaming sul sito IMSA.com e su IMSA TV, disponibile anche il livetiming su Alkamel System.

IMSA - 24h di Daytona: Prove Libere 5 (GTP)