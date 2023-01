Daytona | Libere 1: Acura ricomincia a martellare, ok AMG e Aston

Carica lettore audio

I protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship sono tornati in azione in Florida per le Prove Libere 1 della 24h di Daytona che nel fine settimana apre la stagione 2023 della serie americana.

Dopo la disputa dei test Roar Before the 24, culminati con le Qualifiche di domenica scorsa che hanno stilato la griglia di partenza della 61a edizione della corsa statunitense, team e piloti hanno ricominciato a lavorare proprio per preparare l'impegno di sabato e domenica.

I 90' a disposizione sono stati martoriati dalle interruzioni con ben tre bandiere rosse esposte. La prima per un problema che ha fermato la Lamborghini #63 di Andrea Caldarelli (Iron Lynx), poi è stata la Ligier #38 di John De Angelis (Performance Tech Motorsports) ad avere guai, mentre peggio è andata a Lucas Auer, violentemente a muro alla curva 2 con la Mercedes #57 di Winward Racing che praticamente a fatto sfumare gli ultimi 25' sul cronometro.

#02 Cadillac Racing Cadillac V-LMDh: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

In Classe GTP pare non cambiare nulla in vetta, dato che troviamo per l'ennesima volta una Acura al comando. A siglare l'1'35"366 di riferimento è la ARX-06 LMDh #10 della Wayne Taylor Racing-Andretti, che per una volta ruba la scena alla #60 della Meyer Shank Racing-Curb Agajanian, autrice della Pole Position con Tom Blomqvist domenica scorsa ed oggi terza a quasi 3 decimi dal primato.

Fra loro si issa la Cadillac #02 di Chip Ganassi Racing, mentre la #01 è quarta. L'altra V-LMDh iscritta con il #31 dalla Action Express Racing conclude al sesto posto, ma ad 1"1 dalla vetta.

Porsche e BMW non hanno brillato più di tanto: delle 963 preparate dal Team Penske ha girato solamente la #6 ottenendo il quinto crono a 0"386 dalla Acura, mentre la #7 è rimasta ai box per quasi tutta la sessione, portandosi in 8a piazza solo in un ultima tornata e con 2"6 di margine.

Invece le M Hybrid V8 del Team RLL si trovano al settimo posto con la #24, anch'essa con un secondo sul groppone, e 9a a 3"9 con la #25.

#52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn, Nicolas Lapierre Photo by: Art Fleischmann

In Classe LMP2 è la Oreca #52 di PR1 Mathiasen Motorsports a stabilire il crono di riferimento in 1'38"302 precedendo per un paio di decimi le 07-Gibson #18 di Era Motorsport e #11 di TDS Racing.

La #55 di Proton Competition è quarta, ma a più di mezzo secondo, seguita a sua volta ancor più a distanza dalla #35 di TDS Racing e #51 di Rick Ware Racing.

Completano la classifica con ritardi superiori al secondo la #8 di Tower Motorsport, la #20 della High Class Racing, la #88 di AF Corse e la #04 di Crowdstrike Racing by APR.

In Classe LMP3 si registra un poker Ligier. La JS P320 #74 di Riley svetta in 1'42"704, per un soffio davanti alla #36 di Andretti Autosport e alla #33 di Sean Creech Motorsport.

Top5 con mezzo secondo di distacco per la #38 della Performance Tech Motorsport, così come per la Duqueine #85 di JDC Miller Motorsports, la migliore delle D08, seguita da quelle #17 e #13 di AWA, e #87 di FastMD Racing, con la Ligier #43 di MRS GT-Racing fanalino di coda a 1"411.

#74 Riley Ligier JS P320: Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon, Glenn van Berlo Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Ancora una volta tra le GT3 fa meglio una vettura di Classe GTD rispetto alle GTD PRO ed è proprio la Mercedes-AMG #57 a chiudere il passaggio più veloce in 1'46"763 con 0"212 sulla Lexus #12 di Vasser Sullivan Racing e 0"3 sulla Aston Martin Vantage #44 di Magnus Racing.

Sempre parlando di GTD, Top5 per la McLaren #70 di Inception Racing e la Acura NSX #93 della Racers Edge Motorsports-WTR, con dietro le Mercedes #32 di Team Korthoff Motorsports e #75 di Sun Energy 1.

Completano la Top10 di categoria con distacchi fra i sette ed otto decimi le Lamborghini #60 di Iron Lynx e #78 di US Racetronics.

#57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje Photo by: Art Fleischmann

Venendo alle GTD PRO, chiude al comando la Aston Martin #64 di TGM/TF Sport in 1'47"010, battendo anche qui l'altra Lexus di Vasser Sullivan (#14) e la Vantage #23 della Heart Of Racing.

La Corvette continua a soffrire e infatti troviamo la C8.R a 0"6 in quarta posizione, seguita dalla Lamborghini #63 di Iron Lynx.

Ancora in difficoltà Ferrari e Porsche. La migliore delle 296 è la #62 di Risi Competizione che termina con un tempo di 1'47"677 (in linea con quanto visto la scorsa settimana) e il sesto posto GTD PRO, mentre tra le 911 nella nuova versione 992 arriva un 1'48"356 da parte della #80 di AO Racing, 17a GTD.

Fra le vetture di Weissach segnaliamo che la #53 di MDK Motorsport è passata alla GTD PRO come iscrizione, fermandosi però all'ottavo posto di categoria in queste prove, davanti alla ben più attardata #9 di Pfaff.

Non ha girato la Mercedes #79 della WeatherTech Racing-Proton, che qualche giorno fa aveva firmato la Pole Position GTD PRO con Maro Engel.

Il programma prosegue con le Prove Libere 2 dalle 21;10 alle 23;05 italiane, seguite dalle Libere 3 a notte fonda (01;15-3;00), mentre venerdì sono previste altre due uscite in pista.

IMSA - 24h di Daytona: Prove Libere 1 (in corsivo il nome del pilota autore del miglior tempo)