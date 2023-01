Daytona | Frattura lombare per Auer in FP1, Morad al suo posto

Carica lettore audio

Lucas Auer non potrà prendere parte alla 24h di Daytona dopo l'incidente di cui è stato protagonista durante le Prove Libere 1 di giovedì in Florida.

Il pilota della Winward Racing ha perso il controllo della sua Mercedes-AMG #57 impattando violentemente in curva 2 e causando la sospensione della sessione quando mancavano 25' al termine.

Purtroppo nella botta l'austriaco ha riportato un grave infortunio alla schiena e dopo essere stato trasferito all'Halifax Medical Center gli è stata diagnosticata una frattura lombare.

#57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

“Lucas Auer ha riportato una frattura lombare nell'incidente durante le Libere 1. E' sempre stato cosciente dopo l'impatto e ha già parlato con la sua famiglia in Europa e con i suoi colleghi di Winward Racing qui a Daytona. Tutta la Mercedes-AMG Motorsport e il team Winward Racing gli augurano una pronta guarigione", si legge nella nota ufficiale emessa dalla squadra.

In aggiunta a ciò, viene anche segnalato che il team si è mosso per prendere un nuovo telaio e far correre Philip Ellis, Russell Ward ed Indy Dontje, ai quali si unirà Daniel Morad, che è a Daytona con Winward per partecipare alle gare di contorno con la Mercedes GT4.

Ellis aveva ottenuto la Pole Position per la Classe GTD nelle Qualifiche, ma il cambio di telaio spedirà l'equipaggio in fondo al gruppo, come da regolamento.

"L'auto arriverà dopo pranzo e il team è pronto a prepararla. Vediamo se riusciremo a fare almeno un giro di prova per vedere che tutto funzioni. Ma pensiamo positivo perché comunque avevamo un'auto competitiva prima e non penso che cambieranno le cose con un telaio nuovo", ha spiegato Dontje parlando con Motorsport.com poco prima delle Libere 4.

"Ci toccherà partire dal fondo della griglia, visto che cambieremo il telaio, ma una gara di 24h è lunga e tutto può succedere. E' chiaro che è un peccato, preferiremmo sempre partire davanti, ma è così e non ci tiriamo indietro".

"Abbiamo Daniel che è impegnato con noi nelle gare GT4, quindi era la scelta migliore. Siamo pronti e motivati, le Mercedes hanno mostrato di andare forte, anche se non credo che tutti si siano esposti al massimo. Ma possiamo essere competitivi".

Fra l'altro Auer era nella lista dei piloti che avrebbero dovuto essere al via della 12h di Bathurst della prossima settimana. Il 28enne era nell'equipaggio della Mercedes-AMG #77 che la Craft-Bamboo Racing ha iscritto in Classe PRO assieme a Daniel Juncadella e Nicky Catsburg, ma a questo punto servirà un nuovo sostituto che si rechi sul Mount Panorama per l'evento d'apertura dell'Intercontinental GT Challenge 2023.