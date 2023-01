Daytona | Doppia Pole Mercedes: "Forti in tutte le condizioni"

Carica lettore audio

Grande festa in casa Mercedes per la doppia Pole Position ottenuta nelle Qualifiche della 24h di Daytona.

Durante la sessione cronometrata di domenica per decidere quale sarà la griglia di partenza del primo evento 2023 dell'IMSA SportsCar Championship, Philip Ellis e Maro Engel sono stati autori di due grandissime prove al volante delle rispettive AMG GT3.

L'alfiere della Winward Racing ha piazzato la sua vettura #57 davanti a tutti in Classe GTD con il tempo di 1'46"093, risultando anche più rapido del tedesco, che si è preso il primato della Classe GTD PRO in 1'46"784 sulla #79 di WeatherTech Racing-Proton Competition.

In generale tutte le Mercedes si sono mostrate in formissima in Florida, dato che la #75 di Sun Energy 1 e la #32 del Team Korthoff Motorsports hanno ottenuto rispettivamente il secondo e terzo posto GTD.

#57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje Photo by: Art Fleischmann

"Ho fatto un ottimo giro e si vede; direi che abbiamo avuto un Roar perfetto! Naturalmente è bello essere al vertice del campionato GT, le auto sono le stesse, abbiamo lo stesso Balance of Performance, quindi non è più come con la vecchia Classe GTLM", dice Ellis, alla prima Pole in IMSA.

"Questa è la ciliegina sulla torta, ma purtroppo non significa nulla per la gara, che è una cosa completamente diversa dato che è di 24 ore".

"Nell'ultima metà della stagione 2022 siamo stati davvero molto forti e il piano era di mantenere questo slancio anche quest'anno. La squadra ha svolto un ottimo lavoro durante la stagione invernale e credo che tutte le Mercedes abbiano fatto benissimo".

#79 WeatherTech Racing Mercedes AMG GT3: Maro Engel Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Raggiante anche Engel, che condividerà l'abitacolo con Cooper MacNeil, Daniel Juncadella e Jules Gounon.

"Abbiamo sicuramente un'auto straordinaria, che si adatta bene a tutte le forme di gare GT, che si tratti di endurance o sprint. Dà sempre fiducia al pilota e credo che oggi tutti e quattro i team Mercedes abbiano fatto un ottimo lavoro", sottolinea il tedesco.

"C'era un certo margine di miglioramento nella sessione di qualifica, ma è stato comunque sufficiente per la pole, quindi è fantastico. La griglia di vetture GT è enorme, ed essere davanti è positivo per la partenza e per cercare di stare lontano dai guai".