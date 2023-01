Daytona | BMW lontana, ma tranquilla: "Lavorato in ottica gara"

Carica lettore audio

Probabilmente non è stata la settimana di debutto sognata in BMW per la M Hybrid V8, che nelle Qualifiche della 24h di Daytona ha raggiunto solamente un settimo posto come miglior risultato e lontana dal primato.

Chiaramente le Prove Libere dei test Roar Before the 24 servivano per preparare al meglio la prima gara 2023 dell'IMSA SportsCar Championship e probabilmente c'è anche chi ha giocato d'astuzia sulla gestione del potenziale delle vetture, sperando in un cambio di Balance of Performance più favorevole.

Sta di fatto che Philipp Eng al volante della #24 si è fermato a 0"692 dal poleman Tom Blomqvist (Acura-MSR), mentre il suo compagno di squadra Nick Yelloly lo ha seguito in ottava piazza con la #25 a 0"815.

Prestazioni che sul momento non sembrano strabilianti, ma che alla fine non preoccupano più di tanto gli alfieri della Casa bavarese e del Team RLL in vista del semaforo verde di sabato prossimo, prima del quale avranno a disposizione altre cinque sessioni di Libere per sistemare a dovere le due M Hybrid V8 LMDh.

#24 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8: Philipp Eng, Augusto Farfus, Marco Wittmann, Colton Herta Photo by: Art Fleischmann

"Ovviamente sarebbe stato bello partire davanti, ma in una gara di 24h le posizioni di partenza non hanno molta importanza. In tutte le sessioni di prove non ci siamo concentrati sul ritmo reale. Si trattava piuttosto di far sì che la vettura si comportasse in modo prevedibile e fosse guidabile per noi", ammette Eng.

"Tutto ciò fondamentale in una gara di durata come questa, soprattutto con una macchina nuova. La cosa più importante è che l'affidabilità e l'operatività siano buone. Se questi aspetti sono a posto, allora si è già arrivati lontano".

D'accordo anche Yelloly: "Non avendo potuto scendere in pista durante il warm-up, non ho avuto modo di capire quanto forte fosse il vento, che è cambiato in modo significativo rispetto a sabato, dove avevamo un discreto bilanciamento della vettura".

"Anche se le qualifiche non sono state la sessione ideale per noi, abbiamo comunque imparato qualcosa, come in ogni sessione del Roar. Ora abbiamo altre sessioni in settimana prima dell'inizio della gara. Dobbiamo assicurarci di mettere a punto un'auto che sia confortevole e buona da guidare per 24 ore".

#25 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8: Connor De Phillippi, Nick Yelloly, Sheldon van der Linde, Colton Herta Photo by: Art Fleischmann

Il Direttore Tecnico, Brandon Fry, chiosa: "Abbiamo lavorato molto sulle due vetture durante tutte le sessioni qui al Roar. L'attenzione è sempre stata rivolta alle prestazioni in gara. Abbiamo girato molto bene e raccolto tanti dati. Stiamo migliorando passo dopo passo per prepararci alla gara".

"Nelle Qualifiche di oggi le cose sembravano abbastanza buone fino all'uscita della bandiera rossa. Dopo di che, gli altri hanno migliorato i loro tempi sul giro, mentre noi siamo rimasti fermi, ma per questa gara c'è molto di più su cui concentrarsi che non sulle sole prestazioni. Siamo molto fiduciosi che le nostre auto vadano molto meglio in gara".