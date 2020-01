Daytona: Aston Martin sceglie Watson come sostituto di Dalla Lana

Andrew Watson sarà il sostituto di Paul Dalla Lana alla 24h di Daytona che aprirà la stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship la prossima settimana.

Aston Martin Racing è dovuta correre ai ripari per rimpiazzare il canadese, infortunatosi sugli sci e impossibilitato a prendere parte all'evento in Florida con la Vantage GT3 #98 in Classe GTD.

La scelta è ricaduta sul 24enne pilota Junior di AMR, il quale andrà in equipaggio con Mathias Lauda, Pedro Lamy e Ross Gunn.

"E' una grande occasione per me e sono molto grato ad Aston Martin per avermela concessa in modo da mostrare cosa posso fare - ha dichiarato Watson - Conosco bene la Vantage GT3 avendola guidata in Blancpain GT lo scorso anno, è stata una cosa decisa molto in fretta, ma sono preparato e concentrato, voglio regalare al team un bel risultato. Non ho mai corso in America prima d'ora e sono carichissimo per la mia prima 24h di Daytona, abbiamo una line-up forte e saremo competitivi".

Dalla Lana non ha potuto far altro che rimandare il proprio debutto al volante per il prossimo round del WEC a febbraio: "E' veramente un peccato non poter correre la 24h di Daytona, gara che mi sta particolarmente a cuore e che con Aston Martin ritengo di avere un conto in sospeso. Auguro ai miei colleghi Mat e Pedro il meglio nel lavoro con Ross, ringrazio Andrew per aver accettato di sostituirmi così in fretta. E' un evento duro, ma il team è forte e gli auguro il meglio. Non vedo l'ora di tornare in auto ad Austin".