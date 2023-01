Daytona | Allarme Porsche: "992 GTD surclassata, siamo lontani"

Carica lettore audio

La Casa di Weissach ha iscritto sette delle sue nuove 911 GT3 R di tipo 992 alla prima gara dell'IMSA SportsCar Championship, sia nella classe GTD PRO che in GTD, ma al momento non ha avuto il passo nei test Roar dello scorso fine settimana.

La migliore delle 911 è stata la #16 di Wright Motorsports, qualificatasi al 21° posto tra le vetture GTD, a quasi tre secondi dalla Mercedes-AMG GT3 che è in Pole, mentre la vettura #80 della AO Racing condotta da Tincknell, Gunnar Jeanette, Seb Priaulx e PJ Hyett si è fermata al 30° posto.

Le speranze di un cambio di Balance of Performance che avrebbe potuto riportare le Porsche in lizza si sono infrante martedì sera, quando l'IMSA ha pubblicato una tabella invariata per tutti e Tincknell si è detto pessimista in vista della gara.

"Tutto quello che c'è da dire è che il divario è reale - ha detto il pilota della AO a Motorsport.com - Non vedremo all'improvviso un miglioramento in gara".

"L'obiettivo per le qualifiche era avere poco carburante, tutti i piloti Platinum in macchina e mostrare quello che abbiamo; siamo stati surclassati da piloti Bronze su altre auto. La differenza di velocità è pazzesca; siamo su un pianeta completamente diverso e sostanzialmente fuori gioco per la gara".

"Non sono certo del deficit di velocità in rettilineo che la Porsche deve affrontare rispetto alle auto più veloci della GTD, ma saremo attorno ai 15-20km/h".

"Anche se fossimo in testa dopo una neutralizzazione e mancasse un giro alla fine, non arriveremmo tra i primi dieci. Sembra che gli altri abbiano il DRS aperto e il nostro sia chiuso".

"Non abbiamo fatto il test BoP, ma ne abbiamo svolto uno a dicembre facendo tempi simili a quelli degli altri. Ma con 50 kg in meno di quelli che abbiamo ora (1340 kg) e con restrittori da 38mm, mentre ora siamo a 33mm. Non è scienza missilistica".

Pur ammettendo che, realisticamente, Porsche non potrà competere per il successo GTD senza l'aiuto di un aggiustamento del BoP all'ultimo minuto prima della gara, Tincknell ha detto che il team AO, supportato da Multimatic, può ancora puntare a finire come migliore tra le 911 GT3 R.

"AO ha investito molto e ha fatto un buon lavoro, costruendo un'ottima formazione. Sono davvero impressionato, non mi sembra di essere in una nuova squadra. Faremo il miglior lavoro possibile e credo che avranno successo durante la stagione".

"Ma quando è uscito il BoP, in squadra si respirava un'atmosfera di tranquillità. Tutti noi ci siamo trovati in situazioni in cui c'è un po' di confusione per chi bluffa, ma non sono mai stato così convinto di essere lontano dagli altri".