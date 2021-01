Daytona: a 6 anni Owen disegna la livrea per la Era LMP2

La Era Motorsport correrà alla 24h di Daytona con una livrea molto speciale.

Per il primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021, il team di LMP2 non si è affidato ad uno studio di design o ad un artista visionario, come spesso accade.

O almeno, per il momento il piccolo Owen non lavora in nessuno di questi ambiti, anche perché avendo solo 6 anni ha tutto il tempo per imparare e scegliere cosa fare nella vita.

Nel frattempo, il bambino si gode la prima soddisfazione vedendo il suo disegno vincere il concorso indetto dalla Era per la livrea della Oreca 07-Gibson #18 che vedremo all'opera in Florida.

In realtà l'iniziativa era stata lanciata per la Petit Le Mans dello scorso anno, ma con la pandemia di Coronavirus e tutte le modifiche ai programmi, il team ha deciso di prolungare i termini di consegna delle colorazioni spostandolo alla prima tappa di questa stagione.

Il piccolo Owen ha così creato la sua "opera" grazie anche all'aiuto di papà Jason, che dovendo cercare qualche attività per intrattenere suo figlio durante il lockdown in Canada ha scovato sul sito internet dell'IMSA la notizia del concorso della Era.

Jason è appassionato di corse e ha già portato Owen in pista e sui simulatori, dunque non poteva non provarci: ecco quindi che ha inviato il disegno del figlio, il quale ha avuto la fortuna di essere scelto fra le numerosissime proposte giunte in sede.

“E' stato bellissimo vedere arrivare tantissime proposte da aspiranti disegnatori - ha detto il proprietario e pilota Kyle Tilley - In un periodo così difficile come quello della pandemia abbiamo pensato di dare modo ai fan di divertirsi e passare il tempo. Guardando tutti i bozzetti, quello di Owen ci ha colpito perché dimostra che ama le corse, dunque abbiamo voluto dargli modo di vivere una esperienza indimenticabile".

Per questo, oltre a scegliere la sua livrea, Owen ha ricevuto l'invito a trascorrere un weekend di gara con il team assieme alla sua famiglia, naturalmente appena i problemi del Covid-19 saranno risolti.

Il giovanissimo canadese ha scritto una lettera di ringraziamento alla squadra: "Ciao Kyle ed Era Motorsport. Grazie per questo concorso, ho 6 anni e quello che preferisco sono le corse e l'hockey. Sto imparando ad usare il simulatore di guida e ho scelto questi colori perché sono quelli di fuoco e fulmini, e penso siano belli. Il tutto è nato perché con mio papà e mio nonno siamo dovuti rimanere molto tempo in casa per via del Covid".

La cosa particolare della Era è che i colori - blu sulla parte assieme al rosso e giallo sul cofano motore e sul posteriore - sono stati riportati esattamente con i tratti a pastello disegnati da Owen, il che rende tutto ancor più unico.