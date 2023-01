Da quanti pezzi è formata una LMDh? Ce lo dice la Porsche

Carica lettore audio

Siamo ad una ventina di giorni, ormai, dal debutto delle nuovissime LMDh alla 24h di Daytona e l'attesa cresce spasmodica.

Al primo evento stagionale 2023 dell'IMSA SportsCar Championship si presentano al via della Classe GTP i prototipi ibridi di nuova generazione che hanno scelto di costruire Porsche, Cadillac, BMW ed Acura.

Una delle prime vetture di questa categoria ad esordire su un tracciato dando il via ai test di sviluppo è stata proprio la Porsche 963, che dallo scorso inverno il Team Penske, in collaborazione con la Casa di Weissach, ha preso in mano.

Scoprire come funziona un'auto così complicata e farla crescere non è stato affare semplice, tant'è che l'auspicato esordio in campionato che doveva avvenire nel novembre 2022 alla 8h del Bahrain è saltato.

#963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell Photo by: Porsche

La rinuncia alla presenza nell'ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship è servito ai tecnici della squadra tedesco-statunitense per portare avanti il lavoro di analisi dei dati e risoluzione dei problemi sulla LMDh che vedremo a Daytona in due esemplari.

Ma da quanti pezzi è formata questa macchina? A dircelo è stata la Porsche Motorsport stessa, che qualche giorno fa ha lanciato un sondaggio sui propri social, arrivando a svelare che nel suo caso è composta da 16.705 singole parti.

"Un bel puzzle per i meccanici che dovranno assemblare un totale di 4 auto ufficiali e 4 per i team clienti tra IMSA e WEC in questa nuova stagione", è il commento di Porsche.

"Il 28 gennaio si comincia a fare sul serio con la nuova Porsche 963. Le LMDh faranno il loro debutto alla 24h di Daytona e fino ad allora i meccanici avranno tanto da fare per preparare le vetture della Classe GTP in tempo".

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Come ormai abbiamo potuto vedere, ci sono alcune caratteristiche particolari della 963 che la distinguono dalle altre LMDh. A parte la potenza uguale per tutti (500kW / 680CV), da Weissach affermano che la velocità di punta sarà di 340km/h per quest'auto, dotata di un unico fanale posteriore che si estende nella parte inferiore dell'ala, sotto al quale c'è ben in evidenza la scritta Porsche.

Il centro-stile ha lavorato a lungo per dare una forma agli... occhi della 963, arrivando alla soluzione di installare i fari anteriori con quattro fanali di 8 LED posti su due file ciascuno. In totale, quindi, i piloti potranno contare su 64 LED ad illuminare la strada davanti a loro.

Il team ufficiale Porsche Penske Motorsports avrà da gestire due esemplari della 963. La #6 verrà condotta da Mathieu Jaminet, Nick Tandy e Dane Cameron, mentre la #7 sarà affidata a Felipe Nasr, Matt Campbell e Michael Christensen.

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Porsche

In casa Porsche si comincia a fare il conto alla rovescia per vedere in azione la 963 contro le rivali di categoria, dopo averla apprezzata in mesi e mesi di prove su tantissimi circuiti, come spiega Thomas Laudenbach.

"Per me sentire questo motore è come avere a che fare con un vecchio amico. Con la nuova 963 LMDh vogliamo ottenere la ventesima vittoria assoluta alla 24h di Le Mans, ma anche vincere i titoli IMSA e WEC", dice il Vice Presidente di Porsche Motorsport.

"Sappiamo che ci sarà il Balance of Performance a regolare il tutto, quindi gli investimenti eccessivi per aumentare le prestazioni non valgono più necessariamente la pena. Il peso aggiuntivo o altre restrizioni annullerebbero le prestazioni migliorate derivanti da molte ore nella galleria del vento o da un'elettronica sofisticata".

"In questo ruolo di leader, stiamo aprendo la strada ai nostri concorrenti, ma stiamo anche imparando molto in collaborazione con i partner internazionali. E nelle aree più importanti per noi, siamo ovviamente indipendenti, come il motore per esempio".

"Il nostro V8 ha tutto il DNA sportivo. La posizione bassa dell'albero motore, in particolare, consente di ottimizzare il baricentro dell'auto. La lubrificazione a carter secco era già stata progettata per l'elevata accelerazione laterale della 918. Se si considera il grado di libertà dei regolamenti, ad esempio per quanto riguarda il peso minimo e le prestazioni, questo motore da 4,6 litri offre una base eccezionale per una LMDh".

Thomas Laudenbach, Head of Porsche Motorsport Photo by: Andreas Beil

"Oltre ad alcune messe a punto generali, ci sono anche tre cambiamenti fondamentali. Innanzitutto, il V8 della 963 funge anche da elemento strutturale portante del veicolo. In secondo luogo, lo abbiamo progettato per l'utilizzo di carburanti rinnovabili".

"E poi, rispetto al precedente motore aspirato, è ora dotato di due potenti turbocompressori. La possibilità di variare la pressione di sovralimentazione ci offre flessibilità quando dobbiamo rispondere alle regolazioni del BoP".

"Le stesse caratteristiche sono quindi prescritte per tutti i motori. È lo stesso per l'aerodinamica. La resistenza e la deportanza devono rimanere sempre all'interno di una finestra definita".

"Alcuni degli elementi più importanti nelle specifiche del veicolo erano il perfetto equilibrio e la guidabilità in tutte le condizioni, con il serbatoio pieno o vuoto, con pneumatici nuovi o usati. Non abbiamo bisogno di un'auto da vertice. Deve solo essere costantemente veloce, perché è questo che permette di vincere gare e campionati nelle serie con BoP".

"Inoltre, per noi erano importanti la facilità d'utilizzo per il pilota, soprattutto in condizioni atmosferiche mutevoli, e l'eccezionale facilità di manutenzione per il personale dei box di Porsche Penske Motorsport".

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Porsche

Come specificato sopra, a queste si aggiungeranno le altre due ufficiali che correranno nel FIA WEC quest'anno, più le unità per i clienti già ordinate da Jota (due vetture), JDC-Miller Motorsports e Proton Competition, che avranno le loro 963 a partire da fine aprile.

Per l'anno prossimo, però, potrebbero essercene almeno il doppio di auto schierate da squadre private, con la Porsche che non ha nascosto di essere in fase di valutazione degli ordini ricevuti, cercando di capire come procedere con la catena di approvvigionamento dei materiali e montaggio.

Un aspetto da non sottovalutare perché quando devi assemblare e far funzionare 16.705 parti, che ovviamente richiedono i relativi ricambi, ecco che tutto si complica. Come poi abbiamo visto in questi mesi, dove i vertici del Costruttore tedesco hanno ammesso le difficoltà nel reperire pezzi e quant'altro, spostando in avanti i tempi di consegna dei mezzi ai team clienti.

Infine c'è anche una curiosità: nei prossimi mesi è possibile che la Lego produca la sua versione della Porsche 963 LMDh. Per il momento si vocifera che sia quella della linea 'Speed Champions', quindi in scala ridotta.

Ma sarebbe molto curioso se venisse realizzato anche un modellino più grande, magari proprio da 16.705 pezzi...