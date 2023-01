Corvette svela ufficialmente la Z06 GT3.R, esordio a Daytona 2024

Carica lettore audio

La Chevrolet ha presentato ufficialmente la Corvette Z06 GT3.R che dal prossimo anno sarà protagonista nelle serie Gran Turismo di tutto il mondo.

Teatro della caduta dei veli è stato l'International Raceway di Daytona, dove da domani si disputa la 24h dell'IMSA SportsCar Championship che sarà anche la gara d'esordio nel 2024 per la vettura di casa General Motors.

La C8.R in questi mesi l'avevamo vista girare in livrea mimetica mentre si faceva le... ossa per crescere e svilupparsi secondo i regolamenti che la FIA introdurrà anche nel WEC, in sostituzione della Classe LMGTE dove la la Corvette presenzia per l'ultimo anno tra gli AM.

La Z06 GT3.R è stata messa a punto dai tecnici di GM Competition Motorsports e la Pratt&Miller Engineering, che già si era occupata della versione GTE per Mondiale ed IMSA (quando c'erano le GTLM), aggiornata oggi a GT3 per continuare a presenziare in quest'ultimo campionato.

La Corvette Z06 GT3.R monterà sempre un motore centrale che sarà un V-8 DOHC da 5,5 litri, il cui sviluppo in pista è iniziato nel 2019 con i primi test sulla C8.R, prima del suo utilizzo nella Z06 di serie.

Il motore LT6 condivide oltre il 70% dei suoi componenti con quello della Z06 di serie, tra cui l'albero motore, le bielle, le testate, gli iniettori, le bobine, le guarnizioni e una serie di altri sensori.

Le prove virtuali attraverso il simulatore 'Driver in the Loop' di Chevrolet sono cominciate all'inizio del 2021, mentre il primo test in pista della Z06 GT3.R ha avuto luogo nel settembre 2022, quindi con oltre un anno di sviluppo alle spalle ed altri mesi di test da affrontare, dato che la preparazione delle unità è prevista dopo settembre.

Come dicevamo, l'esordio è previsto per la prossima stagione con quattro esemplari iscritti all'IMSA SportsCar Championship, con altri due destinati al FIA WEC, mentre si valutano possibili ingressi anche nelle serie di SRO Motorsports Group come GT World Challenge (Europe e America) ed Intercontinental GT Challenge.

Per il momento non è stato ancora detto chi si occuperà della macchina nei vari campionati e anche i piloti ufficiali che la condurranno saranno annunciati più avanti.

"La Corvette Z06 GT3.R apre nuove strade per Chevrolet e per il programma Corvette Racing. Questa vettura da corsa incentrata sul cliente sfrutta gli insegnamenti tratti dalla lunga storia di successo di Corvette Racing, oltre all'esperienza dei nostri team di progettazione, ingegneria e reparto motori della produzione Corvette", ha dichiarato Mark Stielow, direttore di GM Motorsports Engineering Competition.

Tadge Juechter, Executive Chief Engineer di Corvette, ha aggiunto: "Corvette Racing ha esercitato un'importante influenza sulla progettazione delle auto di serie per 25 anni. I nostri team di produzione e da corsa hanno lavorato a stretto contatto durante lo sviluppo per massimizzare i vantaggi di un progetto a motore centrale, condividendo le lezioni apprese che hanno permesso a entrambi i programmi di ottenere prestazioni di altissimo livello in pista".

Russ O'Blenes, Direttore del Performance e Racing Propulsion Team, gli fa eco: "Le corse continuano a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo dei nostri motori di serie. Durante i programmi C5.R e C7.R abbiamo imparato lezioni preziose che ci hanno aiutato nello sviluppo dei nostri motori V8 per la produzione e le corse, molte delle quali riguardano l'efficienza, i materiali e la leggerezza. Il flusso di informazioni da Corvette Racing all'ingegneria di produzione e viceversa ci ha aiutato a costruire motori per auto da corsa e da strada che sono veloci, affidabili ed efficienti".

"Corvette Racing porterà con sé pacchetti completi di ricambi di carrozzeria e componenti interni per i suoi team clienti nei campionati supportati. Dal punto di vista tecnico, gli ingegneri assisteranno le squadre con elementi quali la documentazione pre-gara, compresa la configurazione del telaio e la condivisione dei dati, nonché la documentazione post-gara, l'analisi dei dati e i relativi confronti".

"I team clienti della Corvette Z06 GT3.R potranno usufruire di un supporto tecnico completo, di una strategia di gara e di altri elementi. Inoltre, gli ingegneri di Corvette Racing e GM Motorsports saranno disponibili per un supporto tecnico e operativo a distanza".

