Calderón e Beatriz nell'equipaggio "rosa" Lamborghini per Daytona

Tatiana Calderón entra a far parte del progetto GEAR Racing, la squadra tutta al femminile che prenderà parte alla stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Dopo aver annunciato l'ingaggio di Katherine Legge e Christina Nielsen, il team che collabora con la Grasser Racing si è assicurata la presenza anche della colombiana per la 24h di Daytona.

La Calderón dunque farà il suo debutto nella serie al volante della Lamborghini Huracán GT3 Evo #19 e con lei ci sarà pure Ana Beatriz, la quale ha firmato per correre anche a Sebring e la Petit Le Mans.

“Sono entusiasta di poter entrare a far parte della GEAR Racing - ha detto la sudamericana - Daytona è una delle gare più impegnative del mondo e non vedo l'ora di cominciarla! Tornare in America, dove è iniziata la mia carriera internazionale tra Star Mazda ed Indy Pro 2000 è speciale. Sono impaziente di essere sul famoso banking per la prima volta!"

La collaudatrice della Alfa Romeo Racing di F1 prenderà le misure per la prima volta alla Lamborghini in occasione della 'Roar Before The 24', ovvero i test di Daytona del 3-5 gennaio.

Come detto, nella squadra rosa ci sarà anche la Beatriz, che aveva fatto parte dell'equipaggio femminile della Heinricher Racing proprio con la Legge e la Nielsen.

“Non potevo essere più contenta, tornerò a correre in IMSA nel 2020 con un grande team! - ha dichiarato la brasiliana - Nel 2019 ho avuto modo di gareggiare con Katherine e Christina ed è stata una grandissima esperienza. Sono onorata di far parte del progetto GEAR Racing e convinta che potremo ottenere un grande risultato. Non vedo l'ora di salire sulla Lamborghini della GRT per i test 'Roar' con le ragazze!"