BMW serena: "Porsche non ha avuto vantaggi sviluppando l'ibrido"

La Casa tedesca, insieme a Penske e Multimatic, ha lavorato come "cavia" per il sistema ibrido dell'IMSA, oltre che sulla sua 963, come ha spiegato il capo Urs Kuratle.

Il programma si è svolto nel corso di quest'anno in un'ampia gamma di circuiti in Europa e in America. Il generatore di motori fornito da Bosch, che alimenta sia la batteria di Williams Advanced Engineering sia la vettura stessa tramite un cambio Xtrac, ha causato gravi problemi durante i primi test.

Leschiutta ribadisce di essere soddisfatto dei test, anche se sono stati effettuati da uno dei suoi maggiori rivali nel mercato automobilistico, dato che ciò ha evitato su problematiche che avrebbero potuto incidere sui tempi ristretti per fare crescere la M Hybrid V8.

"La gente ritiene che la Porsche sia avvantaggiata perché ha iniziato prima, ma io sono contento che lo abbiano fatto perché hanno risolto tutti i problemi fin da subito, in modo che noi potessimo imparare e partire da un punto più alto", ha detto Leschiutta.

"Ritengo che sia stato un approccio estremamente valido e sensato quello adottato dall'IMSA, di avere questo programma di test insieme ai fornitori ibridi".

"Porsche era nella posizione migliore per farlo, quindi è stata una decisione logica. Hanno imparato molto, e così abbiamo imparato tutti. Alla fine, ci ha aiutato a guadagnare tempo nei nostri programmi, quindi BMW è molto soddisfatta di come è andata e del grande valore che Porsche ha dato a tutti".

"Una volta che saremo a Daytona, dirò ai membri del nostro team di progetto e ai nostri partner: 'Quando ci guarderemo alle spalle, ci stupiremo della quantità di strada che abbiamo percorso da quando abbiamo iniziato' ".

Kuratle ha ammesso che a volte è stato difficile far funzionare tutti i sistemi ibridi come previsto, anche se nei test di Sebring di novembre non ci sono stati problemi per oltre 24 ore.

"Un anno fa abbiamo cercato di iniziare a correre e all'epoca abbiamo faticato un po' per installare tutti i componenti ibridi sulla vettura, e poi abbiamo fatto da apripista per gli altri costruttori - ha detto Kuratle - Dopo di che, abbiamo iniziato il lavoro di sviluppo insieme agli altri".

"La strada era sicuramente più dura di quanto pensassimo inizialmente. È stato sottovalutato? Non sono sicuro che sia la parola giusta, perché tutti sapevamo che era una sfida impegnativa".

"Sono stato coinvolto nella 919 LMP1 che ha vinto a Le Mans, ed è stato simile in quanto abbiamo avuto poco tempo per partire. La presentazione del 2013 è avvenuta durante la settimana di Le Mans a giugno e poi abbiamo corso nel WEC più avanti in quell'anno. Quindi abbiamo esperienza in questo campo".

