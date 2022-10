BMW LMDh: ad Atlanta si prova l'affidabilità, omologazione vicina

Carica lettore audio

Il Costruttore tedesco ha partecipato a un test collettivo sul tracciato americano subito dopo la Petit Le Mans, con Marco Wittmann, Connor De Phillippi, Augusto Farfus e Nick Yelloly che hanno condiviso il volante della M Hybrid V8.

BMW è stata affiancata nei tre giorni da Acura e Cadillac, mentre Porsche è stato l'unico team a non essere presente a Road Atlanta, nonostante avesse già spedito entrambe le sue auto in Nord America.

Anche se i tempi sul giro non sono stati resi pubblici, BMW ha definito un successo il suo ultimo test di sviluppo per il 2023 e ha aggiunto che sta andando nella giusta direzione con il suo programma di test LMDh.

"Il primo test era andato bene e da lì abbiamo fatto molti progressi, con altri due test in Europa ed ora diversi negli Stati Uniti, con l'ultimo a Road Atlanta subito dopo la Petit Le Mans", ha dichiarato il responsabile BMW M Motorsport, Andreas Roos, parlando con a Motorsport.com.

"Dobbiamo dire che è andata molto bene. Abbiamo fatto molti km questo è il nostro obiettivo principale al momento, perché nelle gare di durata la prima cosa da fare è avere una macchina affidabile".

"Quindi, al momento la nostra attenzione principale è rivolta allo sviluppo dell'affidabilità. Questo è anche il motivo per cui vogliamo percorrere il maggior numero di km possibile".

"E' un lavoro piuttosto intenso. In pratica ora passiamo da un test all'altro per esaminare tutto, ma al momento siamo su una buona strada. Non tutto fila liscio, ovviamente, ci sono alcuni problemini, ma nulla di grosso. Possiamo girare e correre, e questa è la cosa più importante".

"Sicuramente dobbiamo ancora lavorare sulle prestazioni, sul bilanciamento e su tutto il resto, ma stiamo andando nella giusta direzione".

Connor De Phillippi, Marco Wittmann, BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 Photo by: Andreas Beil

La BMW LMDh aveva subìto danni in un incidente durante un precedente test a Watkins Glen in settembre, ma è stata riparata in tempo per la prova di Road Atlanta della scorsa settimana.

Wittmann è volato negli Stati Uniti per prendere parte ai tre giorni di test prima di tornare in Europa per l'ultimo evento del DTM a Hockenheim, dove è stato annunciato che il pilota tedesco si unirà allo schieramento della Classe GTP con BMW a Daytona e Sebring.

Il tedesco si è detto soddisfatto dell'andamento del test, valutando anche il confronto con le LMDh di Acura e Cadillac.

"È stato un test molto buono, abbiamo percorso molti chilometri, dunque una cosa positiva. Per me era la prima volta a Road Atlanta, quindi è stato anche bello vedere questo tracciato, che è davvero incredibile", ha dichiarato Wittmann a Motorsport.com.

"In genere le piste americane sono molto vecchie, non ci sono molte vie di fuga, il che è bello, ma impegnativo. La prova è stata ottima, poi era anche la prima volta che Cadillac, Acura e BMW sono scese in pista insieme, il che ha permesso di vedere le differenze fra noi".

"È stata una buona giornata di test, in cui abbiamo percorso molti km e progressi sono continui".

Roos ha aggiunto che BMW è vicina a definire le specifiche finali della vettura che sarà omologata per la stagione 2023 e ha ammesso di aver sacrificato lo sviluppo delle prestazioni per assicurarsi di rispettare la scadenza.

"L'omologazione è molto vicina, quindi non c'è molto tempo - ha spiegato Roos - Sicuramente si tratta di un argomento molto impegnativo".

"Siamo ancora nella fase di sviluppo e di test, ma c'è anche l'omologazione, quindi diciamo che l'hardware principale e tutto ciò che deve essere omologato della vettura è stato definito, ora si inizia a lavorare sui dettagli. Queste sono le cose che non sono omologate.

"Inoltre, nel nostro processo di sviluppo, la prima cosa da fare era decidere le parti necessarie per l'omologazione".

"Quindi, non ci siamo concentrati troppo sullo sviluppo delle prestazioni. Ci siamo limitati a dire che questi sono gli argomenti per i quali abbiamo bisogno di una risposta, è la priorità assoluta. Quando l'omologazione sarà completata, entreremo nei dettagli".