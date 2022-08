BMW completa cinque giorni di test con la Hybrid V8 LMDh

Carica lettore audio

La BMW M Motorsport si è recata a Barcellona per la seconda sessione intensa di test con la sua nuova Hybrid V8 LMDh, che ha girato da lunedì a venerdì raccogliendo una marea di dati e informazioni.

Il prototipo di nuova generazione che esordirà nel 2023 in Classe GTP dell'IMSA SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship per il 2024 aveva percorso i primi km in quel di Varano De' Melegari a luglio.

Sul Circuit de Catalunya i cinque giorni di lavori hanno visto alternarsi al volante del mezzo costruito su telaio Dallara altri piloti ufficiali, dopo che Connor De Phillippi e Sheldon Van Der Linde l'avevano portata a battesimo in Emilia.

Lo stesso Van Der Linde è stato raggiunto da Augusto Farfus, Marco Wittmann e Nick Yelloly, che per la prima volta hanno potuto salire sul mezzo della Casa bavarese, ancora alle prese con lo svezzamento per capire dove e come intervenire in questi mesi, prima di arrivare all'omologazione finale e il debutto a Daytona 2023 gestita dal Team RLL.

Fra l'altro, c'è stata anche la pioggia ad aiutare maggiormente squadra e piloti nel capire come la Hybrid V8 LMDh si comporta in condizioni di bagnato e umido, cosa non da poco quando si sviluppa una macchina da zero.

"Girare a Barcellona in questa settimana di test con la nostra nuova LMDh è stato un ottimo connubio, grazie al team per il lavoro svolto nel costruire questo mezzo e per credere in me", ha detto Van Der Linde.

Farfus ha aggiunto: "E' stata una settimana intensa di prove in Spagna, molto produttiva. E' stato un onore poter guidare l'auto per la prima volta, quindi grazie a BMW per l'occasione".

Anche Wittmann è dello stesso tenore: "Mi sono divertito tantissimo a guidare la nuova macchina nei test di Barcellona, quindi ringrazio BMW per l'opportunità di salire sulla M Hybrid V8".

Yelloly chiosa: "E' stato un piacere guidare la nostra nuova BMWM Hybrid V8 a Barcellona questa settimana, è una gran macchina!"

