L'Alfa Romeo di KMW-TMR prosegue in IMSA Michelin Pilot Challenge

KMW Motorsports e TMR Engineering continueranno la loro collaborazione per l'IMSA Michelin Pilot Challenge anche nel 2020, schierando l'Alfa Romeo Giulietta TCR costruita dalla Romeo Ferraris che avevano già fatto correre la scorsa.

Dopo un primo anno con la vettura del Biscione arrivata dal team di Opera, le due compagini statunitensi hanno deciso di iscrivere la loro #5 anche alla prossima edizione del campionato endurance dove sono presenti le auto TCR, con Roy Block e Tim Lewis Jr. che continueranno a condividerne il volante.

“Roy e Tim hanno una energia molto naturale tra loro e continueranno a crescere - hanno affermato in coro i Team Principal, Louis Milone e Kevin Wheeler - Si spingono a vicenda per raggiungere il miglior risultato possibile e si impegnano anche quando non sono competitivi. Non sono rivali, ma amici e questa è la chiave del loro successo".

Il loro primo impegno saranno i test "Roar" di inizio gennaio che precedono il weekend della 24h di Daytona, di cui l'IMSA MPC è gara di supporto al venerdì.