Analisi

WEC

Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021

Da quando è ripartita una nuova era dell'endurance con i prototipi LMH e LMDh, sono diverse le realtà che hanno intrapreso questa avventura, fermandosi però dopo pochissimo tempo rispetto ai rivali: scopriamo quali sono stati fino ad oggi.

Rachit Thukral

Pubblicato: 24 nov 2026, 16:22

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

L'epoca attuale delle corse endurance ha portato una miriade di nuovi nomi ai vertici delle competizioni automobilistiche, ma ha anche visto la scomparsa di diverse Case dalla griglia di partenza.

Sebbene le piattaforme LMH e LMDh e abbiano contribuito in modo determinante a inaugurare una nuova era d’oro per le gare a ruote coperte, il FIA WEC e l’IMSA non sono stati immuni dal ciclo di arrivi e partenze che da tempo caratterizza questa disciplina.

Le categorie GTP e HYPERCAR godono di ottima salute, in particolare con l’ingresso dei colossi Ford e McLaren in quest’ultima nel 2027. In termini di partecipazione dei costruttori, le gare sportscar non sono mai state in una situazione migliore.

Allo stesso tempo, tuttavia, sia il Mondiale che la serie nordamericana hanno subito significative defezioni di Costruttori negli ultimi anni. Alcune Case sono state costrette ad abbandonare a causa di risultati deludenti o difficoltà finanziarie, mentre altre sono state spinte da cambiamenti più ampi nel settore automobilistico, tra cui il calo delle vendite nei mercati chiave e la transizione verso le auto elettriche più lenta del previsto.

Il WEC vedrà la partecipazione di 8 Costruttori in HYPERCAR nel 2027, lo stesso numero di quest’anno, mentre la Classe GTP dell’IMSA scenderà a soli 4.

Ecco una panoramica di tutte le realtà che hanno abbandonato la categoria Hypercar e/o GTP dall’inizio dell’attuale era nel 2021. L’elenco non include Audi, che nel 2020 aveva annunciato l’intenzione di tornare alla 24h di Le Mans, per poi accantonare il progetto poche settimane prima che l’auto iniziasse i test.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007: Romain Dumas, Olivier Pla, Nathanael Berthon

Foto di: JEP / Motorsport Images

Glickenhaus (2021-2023)

Glickenhaus è stato uno dei due soli Costruttori a schierare un vero e proprio prototipo LMH all’inizio dell’era Hypercar nel 2021. In quanto tale, si è affermato come il principale rivale della Toyota, che era stata un pilastro della Classe Regina del WEC per tutta l’era LMP1.

In pista, la SCG 007 si è dimostrata una formidabile vettura, conquistando un podio assoluto a Le Mans nel 2022. Nello stesso anno era anche in corsa per la vittoria a Monza, finché un guasto al turbo non ha costretto la vettura #708 al ritiro.

Complessivamente, il marchio americano ha gareggiato per tre stagioni nel WEC anche se ha saltato le gare asiatiche alla fine di ogni anno e non ha mai disputato un campionato completo. Alla fine del 2023, Glickenhaus ha chiuso il programma, adducendo come motivo la mancanza di finanziamenti esterni per sviluppare la vettura e tenere il passo con l’afflusso di nuovi Costruttori che erano entrati nella Classe in quella stagione.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe

Foto di: JEP / Motorsport Images

Vanwall (WEC 2023)

Dopo la fine del suo disastroso progetto privato LMP1, il veterano team principal Colin Kolles è tornato ai vertici delle competizioni automobilistiche nel 2023, dopo aver acquisito i diritti parziali sul marchio Vanwall.

Schierando una rosa di piloti a rotazione al fianco di Esteban Guerrieri, proveniente dal mondo delle auto Turismo, tra cui il campione di F1 del 1997 Jacques Villeneuve, il team di proprietà tedesca ha ottenuto come miglior piazzamento un ottavo posto a Sebring, ma la sua stagione è stata afflitta da problemi di affidabilità.

Kolles aveva pianificato importanti aggiornamenti alla Vandervell 680 per il 2024, tra cui un cambio di fornitore del motore, ma la domanda di partecipazione della scuderia per la stagione è stata respinta dal campionato.

Negli ultimi anni la Vanwall ha testato la vettura aggiornata, ma non è riuscita a rientrare nella categoria Hypercar.

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Antonio Serravalle, Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay

Foto di: JEP / Motorsport Images

Isotta Fraschini (2024)

Isotta Fraschini è stato il terzo costruttore di nicchia a entrare nella categoria Hypercar, ma, come i suoi predecessori, la sua permanenza si è rivelata di breve durata.

Il programma ha subito un cambiamento radicale prima ancora di iniziare, con la Duqueine Engineering che ha sostituito Vector Sport come squadra ufficiale a pochi mesi dall’inizio della stagione in Qatar.

L’auto stessa è stata costruita presso la Michelotto ed era dotata di un motore turbo da 3 litri messo a punto da HWA. È interessante notare che Isotta Fraschini ha abbinato il motore a combustione interna a un sistema ibrido, anziché optare per un propulsore più semplice.

La Tipo 6-C ha dimostrato un’affidabilità impressionante a Le Mans, con Jean-Karl Vernay, Carl Bennett ed Antonio Serravalle che hanno concluso al 14° posto al loro debutto. Tuttavia, la vettura è rimasta tristemente lontana dai tempi di punta e, dopo sole cinque gare, il marchio italiano rinato si è ritirato dal campionato con effetto immediato.

#19 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Lamborghini (WEC 2024, IMSA 2024-2025)

Sebbene i rapidi ritiri di Glickenhaus, Vanwall e Isotta Fraschini fossero significativi, l’uscita di scena della Lamborghini ha segnato la prima volta in cui un vero e proprio Costruttore affermato ha abbandonato la categoria.

Il marchio del Gruppo Volkswagen ha gareggiato nel WEC per una sola stagione nel 2024, adducendo come motivo ufficiale del ritiro l’obbligo di schierare due vetture previsto dal regolamento della serie. Ha inoltre partecipato alle gare di Endurance Cup IMSA per il biennio 2024-2025, ma ha ufficialmente messo il programma “in pausa” per concentrarsi sulla sua nuova Temerario GT3.

Da allora non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo a eventuali tentativi di rilanciare il progetto, e la SC63 sembra ormai accantonata.

Lamborghini ha ottenuto un solo piazzamento nella Top10 nella sua unica stagione WEC con Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat ed Edoardo Mortara che hanno conquistato 1 punto a Le Mans. Dopo che la collaborazione con Iron Lynx nei due campionati è giunta al termine nel 2024, ha finanziato interamente da sola l’intera stagione 2025 in IMSA Endurance, avvalendosi di Riley come supporto logistico. Tuttavia, un quarto posto nella gara finale della Petit Le Mans è stato il miglior risultato che è riuscita a ottenere prima di ritirarsi dalla categoria GTP.

Porsche 963 n. 6 della Porsche Penske Motorsport: Kévin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell

Foto di: FIAWEC - DPPI

Porsche (WEC 2023-2025, IMSA dal 2023 ad oggi)

La decisione di Porsche di abbandonare la Classe HYPERCAR del WEC dopo il 2025 è stata senza dubbio il colpo più duro per la nuova era delle corse automobilistiche, anche se il Costruttore tedesco continua a gareggiare nell’IMSA (per ora).

Il nuovo regolamento LMDh ha attirato il marchio di maggior successo a Le Mans di nuovo nel WEC, così come la classe GTP, tornata in auge. Dopo un inizio difficile, la scuderia tedesca si è fatta strada verso la vetta, aggiudicandosi il titolo piloti 2024 nella Classe HYPERCAR. Tuttavia, il calo delle vendite e le ingenti perdite hanno costretto il consiglio di amministrazione a ritirarsi dalla Classe Regina del WEC dopo sole tre stagioni, senza riuscire ad aggiungere un’altra vittoria a Le Mans al proprio palmares.

Sebbene la Porsche non lo abbia mai ammesso pubblicamente, la sua frustrazione nei confronti dell'applicazione del Balance of Performance ha influito sulla decisione, soprattutto dopo il weekend di Le Mans del 2025, in cui ha eseguito tutto alla perfezione ma è comunque arrivata seconda dietro alla Ferrari vincitrice.

Per quanto riguarda l’IMSA , il marchio del Gruppo VAG ha ottenuto numerose vittorie nelle classiche di Daytona e Sebring, oltre a due titoli GTP consecutivi. Tuttavia, è opinione diffusa che l’azienda ridimensionerà il proprio programma anche dopo il 2027, quando giungerà a conclusione il suo accordo quinquennale con Penske.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

Foto di: FIA WEC / DPPI

Alpine ha fatto il suo ingresso con un prototipo sin dalla nascita della categoria nel 2021, sebbene si trattasse di una Rebellion R-13 LMP1 rimarchiata che, in virtù di una deroga, poteva gareggiare insieme ai prototipi LMH più recenti e più lenti. Ciò ha permesso al marchio del Gruppo Renault di acquisire familiarità con la Classe Regina e, alla fine, di costruire il proprio prototipo LMDh in collaborazione con il team ufficiale Signatech.

Dopo essere passata alla LMP2 nel 2023 per concentrarsi sullo sviluppo dell’A424, la vettura ha finalmente fatto il suo debutto in Qatar nel 2024. Basata su un telaio Oreca e equipaggiata con un motore ibrido V6 turbo, si è rivelata una contendente credibile, soprattutto dopo che Alpine ha internalizzato la manutenzione dei motori per risolvere i piccoli problemi di affidabilità iniziali.

Sebbene il Costruttore francese avesse già ottenuto due vittorie di alto livello con l’A480, che beneficiava di una deroga, la sua LMDh ha conquistato la sua prima vittoria al Fuji nel 2025. L’Alpine ci è andata vicina anche nel 2026 e ha infine concluso la stagione al quinto posto nella classifica Costruttori.

Ma prima ancora che la stagione 2026 avesse inizio, il Gruppo Renault aveva già annunciato la decisione di chiudere il programma nell’ambito di più ampi cambiamenti alla propria divisione dedicata alle competizioni automobilistiche. Signatech ha avviato trattative con diversi Costruttori - in particolare Geely - per la cessione del programma, ma tali discussioni non hanno finora portato a nulla.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger Van Der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou, Kaku Ohta

Foto di: Andreas Beil

Acura (IMSA 2023-2026)

Dopo essere stata parte integrante dell’era DPi, Acura è entrata a far parte della rinata Classe GTP dell’IMSA nel 2023, riaccendendo la rivalità con Cadillac. L’ARX-06 ha riscosso un notevole successo nelle ultime quattro stagioni, vincendo classiche come la 24h di Daytona e la 12h di Sebring.

Tuttavia, la filiale americana di Honda non è riuscita a conquistare il titolo, non riuscendo a superare i rivali Cadillac e Porsche. Inoltre, si è poi scoperto che il team ufficiale Meyer Shank Racing aveva manipolato la pressione degli pneumatici a Daytona nel 2023, dopo che la stessa Honda aveva segnalato il fattaccio alle autorità. Ciò ha portato Acura a porre fine al proprio rapporto con la squadra a favore di un nuovo accordo con Wayne Taylor Racing, per poi tornare a collaborare con MSR nel 2025 nell’ambito di un programma riorganizzato in cui ha assunto un maggiore controllo delle proprie operazioni.

Si è discusso costantemente sulla possibilità Acura portasse l’ARX-06 a Le Mans, con il coinvolgimento diretto della casa madre giapponese, in particolare dopo una spinta da parte di Wayne Taylor. Alla fine, l’impegno a Le Mans e nel WEC non si è mai concretizzato, poiché HRC US ha deciso di interrompere completamente il programma LMDh dopo il 2026. La decisione è stata dettata dal desiderio di destinare risorse all’IndyCar, dove Honda ha ottenuto un’ulteriore autorizzazione per schierare una vettura ufficiale a partire dal 2028.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto di: Jakob Ebrey

Peugeot (WEC 2022-2026)

Peugeot è entrata in scena a metà della stagione 2022 con una LMH non convenzionale che ricavava gran parte della sua deportanza dall’effetto suolo. Tuttavia, il design della vettura è stato compromesso dalle modifiche apportate in ritardo al regolamento LMH per consentire la convergenza con la piattaforma LMDh dell’IMSA. Di conseguenza, la 9X8, priva di alettoni, ha faticato a ottenere prestazioni soddisfacenti nei primi anni, spingendo Peugeot a introdurre una revisione completa all’inizio del 2024.

Ma anche qui, la vettura rivisitata non è riuscita a migliorare significativamente le sorti del costruttore francese, con gli adeguamenti al Balance of Performance che si sono rivelati insufficienti a renderla competitiva rispetto alle rivali.

A metà del 2025, Peugeot ha preso in considerazione un progetto ex-novo per sostituire la 9X8, prima di decidere di apportare un altro aggiornamento alla vettura esistente per il 2027.

Tuttavia, poche settimane dopo la conclusione della stagione 2026, e con la versione EVO già in fase avanzata di sviluppo, la società madre Stellantis ha annunciato che ridimensionerà l’intera divisione dedicata alle competizioni automobilistiche a causa delle crescenti difficoltà finanziarie.

Peugeot lascerà quindi la Classe HYPERCAR con quattro podi, una pole position e nessuna vittoria all'attivo.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Il business prima del prestigio. Stellantis, ecco perché resta vivo solo il Customer Racing

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





La star di Hollywood Christian Bale vuole interpretare gli "dei" della MotoGP in un film



MotoGP



MotoGP



Portogallo



3 g



La star di Hollywood Christian Bale vuole interpretare gli "dei" della MotoGP in un film





MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



4 g



MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"





MotoGP | Mir salta il GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon



MotoGP



MotoGP



Portogallo



6 g



MotoGP | Mir salta il GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon

Ultime notizie





Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021



WEC



WEC WEC 19 min



Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021





F1 | Live post GP: è Max Vegas! Poker di vittoria di Verstappen, Ferrari va in bankroll



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



37 min



F1 | Live post GP: è Max Vegas! Poker di vittoria di Verstappen, Ferrari va in bankroll





GT World | Test per Ianniello e Luchetti coi 15 piloti del programma giovani McLaren



GT



GT GT 52 min



GT World | Test per Ianniello e Luchetti coi 15 piloti del programma giovani McLaren





MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"



MotoGP



MtGP MotoGP 1 h



MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti