Acura LMDh: lo strano rumore in frenata è figlio della... F1!

David Salters, Presidente di Honda Performance Development (il ramo sportivo statunitense del marchio giapponese), ha spiegato che il suo staff ha lavorato a stretto contatto con HRC in Giappone, dove sono stati ideati la power unit e i sistemi ibridi elettrici che hanno vinto due volte il Mondiale di F1.

Salters, che in precedenza ha operato per Mercedes-Benz High Performance Engines in F1 nell'era dei turbo pre-ibridi, ha dichiarato che appoggiarsi alle vaste conoscenze di Honda ha aiutato il programma di sviluppo nella nuova classe GTP dell'IMSA, che prevede l'ibridazione per la prima volta in una grande serie di gare statunitensi.

"Lavoriamo con i nostri colleghi di HRC, il che è davvero speciale e un vero privilegio - ha detto Salters - Alcuni di noi in HPD hanno fatto esperienza con l'elettrificazione, sapendo che sarebbe arrivata, ma cerchiamo costantemente di far crescere il gruppo, quindi abbiamo inserito alcune persone nel programma di F1 per imparare la gestione dell'energia e tutto il resto".

"Speriamo di vederne i benefici, abbiamo un ragazzo molto bravo che guida uno dei nostri gruppi, che è andato a vivere in Giappone ed è stato inserito nel programma di F1. Abbiamo la fortuna di poter collaborare con i nostri colleghi della F1, facciamo regolarmente incontri, quindi in termini di gestione dell'energia, ibridazione ed elettrificazione quei ragazzi ci sono stati estremamente utili".

"È stato un piacere, a dire il vero, e un bel modo di dimostrare come, quando la propria azienda investe in cose diverse, si ottengono benefici diversi".

#60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist, #963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Durante i test pre-stagionali a Daytona della scorsa settimana, l'Acura ha emesso in frenata un rumore diverso da quello dei rivali di BMW, Cadillac e Porsche: sembrava un elicottero.

Alla domanda di Motorsport.com sul perché l'ARX-06 facesse questo suono, Salters ha risposto: "Come cantava Freddie Mercury: 'It's a kind of magic', è una specie di magia! Come potete immaginare, stiamo cercando di fare ogni sorta di cose, è questo il divertimento con queste auto: sono il futuro e davvero fantastiche".

"Stiamo cercando di frenare e utilizzare il Regen per ricaricare la batteria, di usare il freno-motore e di gestire il sistema brake-by-wire, e tutto questo sembra fare uno strano rumore".

"In tutto ciò, stiamo cercando di proteggere anche alcune parti. Non vogliamo che la catena cinematica incorra rischi, dobbiamo programmare la successione delle cose in modo da non danneggiare le parti".

"Tutto ciò che si combina, la confluenza del freno motore, della rigenerazione e della gestione dell'auto in curva con l'elettrificazione, finisce per produrre quel rumore, che va bene! È spettacolare, vero?"

"Mi piacerebbe dire che è una cosa voluta, ma è semi-deliberata. In pratica, al momento gestiamo la nostra energia in curva, ma probabilmente cambierà. Stiamo cercando di fare in modo di non rompere nulla. E il suono è fantastico".

La vettura farà il suo debutto alla 24 Ore di Daytona alla fine di gennaio.