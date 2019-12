A Daytona c'è anche la Rick Ware Racing in LMP2 con la Riley

Ci sarà anche la Rick Ware Racing alla 24h di Daytona di fine gennaio, primo round dell'IMSA 2020.

La squadra dello statunitense ha annunciato la propria iscrizione in Classe LMP2 con una Riley-Multimatic Mk.30 motorizzata Gibson, che per l'occasione verrà affidata a James Davison, Mark Kvamme, Cody Ware e Johnathan Hoggard.

"Sono entusiasta di poter ampliare l'impegno del nostro marchio RWR - ha dichiarato il proprietario Rick Ware - Non c'era posto migliore per promuovere noi stessi e i nostri sponsor come il motorsport. Questo darà più risalto ai nostri partner in IMSA e NASCAR Series, non vedo l'ora di cominciare una stagione esaltante, vogliamo crescere a livello nazionale e internazionale".

Ware e Kvamme continueranno a prendere parte anche alla Asian Le Mans Series, dove attualmente occupano la seconda piazza, ma il primo impegno saranno ovviamente i test 'Roar' del 3-5 gennaio.

"Per il 2020 la RWR correrà in almeno sette paesi diversi nel mondo, con oltre 60 gare di varie serie - spiega Ware - Abbiamo partner e sponsor incredibili con sono con noi da anni, ma anche nuovi che annunceremo. Siamo carichi e vogliamo andare al più presto a Daytona per iniziare la stagione con i test Roar".