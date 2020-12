24h Daytona: presente la Ferrari di Risi Competizione in GTLM

La Risi Competizione ha annunciato ufficialmente che prenderà parte alla 24h di Daytona con la sua Ferrari.

La 488 GTE #62 viene quindi confermata sulla griglia di partenza della 59a edizione della gara in Florida, primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021.

A cercare di agguantare il successo in Classe GTLM ci saranno gli ufficiali di Maranello, ovvero Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi e James Calado, ai quali verrà affiancato come quarta forza Jules Gounon, reduce dall'esperienza vissuta proprio con la Rossa della compagine di Giuseppe Risi alla 24h di Le Mans.

Per il momento la scuderia statunitense si assume l'impegno del 29-31 gennaio, mentre per il resto del 2021 sono ancora in corso valutazioni su ogni tipo di programma.