24h Daytona: Giovanis con Trinkler e i Plumb sulla Porsche TGM

Il Team TGM ha definito l'equipaggio con cui prenderà parte alla 24h di Daytona.

La squadra diretta da Ted Giovanis aveva annunciato la collaborazione con la Wright Motorsports per il primo evento dell'IMSA 2021, al quale presenzierà con una Porsche 911 GT3-R.

Lo stesso Giovanis salirà a bordo della vettura #64 di Classe GTD e verrà raggiunto da Matt Plumb, Owen Trinkler e Hugh Plumb.

“La formazione dei piloti è stata cosa facile da mettere assieme, abbiamo completato tutte le pratiche e comunque Hugh, Owen e Matt sono già con noi per il Michelin Pilot Challenge - ha dichiarato Giovanis - Sono ragazzi di talento e assieme vantiamo 21 partecipazioni alla 24h di Daytona".

"Non potevo sperare in un equipaggio migliore, con gente d'esperienza che si unisce ad un team che costantemente si impegna per essere al vertice. Il rapporto fra noi è già fantastico per via del Michelin Pilot Challenge e così alziamo ancor di più l'asticella. So che posso contare su di loro per quella serie e anche sulla competitività a Daytona".

“Abbiamo ricevuto la vettura da Porsche Motorsports North America e iniziato a lavorare coi ragazzi della Wright Motorsports per preparare la gara in modo che tutte le cose siano a posto in tempo".