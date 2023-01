24h Daytona | Fiducia Porsche: "Peccato il botto, il passo c'è"

Carica lettore audio

Qualifiche della 24h di Daytona agrodolci per la Porsche, che all'esordio della nuova 963 LMDh.

Con una zampata nel finale, Felipe Nasr era riuscito a piazzare la sua #7 al comando della Classe GTP, ma alcuni secondi dopo si è visto beffato dalla Acura di Tom Blomqvist per pochissimi centesimi.

Un finale concitato ed emozionante frutto dell'errore che aveva commesso in precedenza il suo compagno Nick Tandy, che ha perso il controllo della 963 #6 franando contro le barriere all'uscita della chicane 'Bus Stop-Le Mans' distruggendo la parte anteriore.

Il britannico è riuscito a riportare il mezzo ai box del Team Penske, ma i commissari hanno dovuto esporre la bandiera rossa per pulire la pista dai detriti sparsi e questo ha consentito una ripartenza con un paio di minuti sul cronometro, dunque con un solo tentativo per tutti e senza poter scaldare adeguatamente le gomme.

Qui Nasr ha fatto il possibile per saltare davanti alla Acura #10 di Ricky Taylor (rimasto fermo ai box), ma Blomqvist è stato più veloce prendendosi la Pole Position della 24h che aprirà la stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship il prossimo fine settimana.

#6 Porsche Penske Motorsports Porsche 963: Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Dane Cameron Photo by: Perrywinkle Johnson / Motorsport Images

"Prima qualifica dell'anno in IMSA e prima fila per Porsche Penske Motorsport: sono molto contento del giro, abbiamo fatto ottimi progressi nel corso della settimana per capire la macchina, le gomme e le condizioni del circuito. Alla fine, si tratta di una preparazione in vista della gara e questo è l'obiettivo principale", ha commentato Nasr, che condividerà l'abitacolo con Matt Campbell e Michael Christensen.

"Sarebbe stato bello essere in Pole, ma l'obiettivo generale è sul prossimo fine settimana. Sono felice che tutti abbiano lavorato così tanto su questa vettura. Siamo sempre più vicini alla gara. Abbiamo trovato un po' più di velocità, il che è stato bello da vedere. Sono contento di come stiamo iniziando e inizieremo la gara da una bella posizione".

#7 Porsche Penske Motorsports Porsche 963: Matt Campbell, Felipe Nasr, Michael Christensen Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Dall'altro lato dei box c'è ovviamente amarezza per l'errore di Tandy, che bloccando le gomme in frenata non ha controllato l'ingresso in curva della vettura finendo malamente a muro, quindi anche in fondo alla classifica senza tempi.

"Devo ringraziare il team per avermi dato un'auto così straordinaria da guidare. Non avevo mai provato la Porsche 963 in queste condizioni, con quel tipo di velocità e di bilanciamento. E onestamente, la macchina era semplicemente fantastica", dice l'inglese.

"Il tempo sul giro era molto buono, mi mancava giusto la 'Bus Stop' da affrontare, ma fin lì pareva che potessi raggiungere la Pole. Purtroppo ho bloccato l'anteriore sinistra in entrata e sono finito sullo sporco perdendo il controllo".

"Ho cercato di correggere sul secondo cordolo, ma il posteriore è partito saltando e quindi non c'è stato nulla da fare. Non sembra che abbiamo fatto troppi danni, per fortuna. Chiaramente non è la situazione ideale per affrontare una gara di 24 ore in cui i ricambi sono limitati, ma la cosa positiva è il modo in cui il team ha lavorato questa settimana e la velocità della vettura".

#6 Porsche Penske Motorsports Porsche 963: Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Dane Cameron Photo by: Perrywinkle Johnson / Motorsport Images

Jonathan Diuguid, Direttore di Porsche Penske Motorsport, ha aggiunto: "Sono davvero orgoglioso del gruppo e di tutte le persone che hanno lavorato insieme per arrivare a questo punto. È stato davvero divertente mostrare il vero potenziale della vettura. Entrambe le 963 avevano la velocità per giocarsi la pole".

"Abbiamo avuto un piccolo errore alla chicane, un episodio sfortunato, ma le indicazioni fornite da Nick e Felipe sono che le auto erano davvero fantastiche. Non vediamo l'ora di partecipare alla 24 Ore di Daytona perché le nostre Porsche hanno chiaramente il passo giusto".