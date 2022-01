Wickens torna a correre! Salirà sulla Hyundai TCR di BHA nel 2022

Robert Wickens tornerà a correre, a tre anni dal terribile incidente di cui fu protagonista nella gara della IndyCar a Pocono nel quale rischiò la vita.

Da allora il canadese si è impegnato al massimo pur di rimettersi in piedi, affidandosi a cliniche specializzate nel recupero dell'utilizzo delle gambe (avendo riportato una lesione al midollo spinale, più fratture di vario genere in tutto il corpo) e lavorando ogni giorno con grande spirito da combattente.

Wickens avrà l'occasione di calarsi nuovamente nell'abitacolo di una macchina da corsa grazie al team Bryan Herta Autosport e a Hyundai Motor North America, che gli metteranno a disposizione una nuova Elantra N TCR per l'IMSA Michelin Pilot Challenge, il campionato turismo endurance statunitense.

Il 32enne nativo di Toronto aveva già avuto modo di provare una Hyundai Veloster N TCR della squadra lo scorso anno a Mid-Ohio, auto dotata di comandi al volante che conduceva il pilota disabile Michael Johnson.

Robert Wickens con Karli Wickens, Bryan Herta Autosport, Hyundai Veloster N TCR Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

“Per molte notti ho sognato il momento in cui sarei tornato e grazie al sostegno di Bryan Herta e Hyundai questo è divenuto realtà", ha detto Wickens, che sarà in equipaggio con Mark Wilkins sulla Elantra N #33 ed esordirà la prossima settimana a Daytona, nel weekend che vede la serie fare da supporto alla 24h.

"Ho una gran voglia di correre, molto più di quella che avevo prima dell'incidente, e non vedo l'ora di lottare ancora per la vittoria! Sono impaziente di mettermi al lavoro coi ragazzi della Bryan Herta Autosport e prendere in mano il volante della Hyundai Elantra N TCR".

Bryan Herta ha aggiunto: “Oggi è un giorno da ricordare per tutto il team e i fan di Robert. Abbiamo seguito da vicino il periodo della sua riabilitazione, cui si è dedicato con una enorme determinazione e spinto da tantissimi tifosi".

“Annunciare oggi che tornerà al motorsport professionistico con una delle nostre auto è incredibile, ringraziamo Hyundai per il supporto e per aver creduto nella stessa strada per riportare Robert a correre".

Nello specifico, la Hyundai di Wickens è dotata di un sistema di controllo manuale personalizzato progettato dai tecnici del team, David Brown e Jonathan Gormley.

Ciò consiste in un anello metallico fissato dietro al volante e collegato al freno da una serie di aste, che per attivare il pedale deve essere tirato. Ci sono poi le cosiddette 'palette' come selettori del cambio, alle quali è stata aggiunta quella dell'acceleratore, anch'esse attaccate dietro al volante.

Quando toccherà a Wilkins salire a bordo al posto di Wickens, gli basterà pigiare un pulsante per disattivare l'acceleratore sopracitato e passare ai tradizionali pedali.

Il volante di Robert Wickens