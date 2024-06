Winter Series 2025 con due gare di 6 ore per la prima volta

Gedlich Racing sta ampliando il panorama della popolare Winter Series per la stagione 2025: per la prima volta, si terranno due vere e proprie gare endurance per auto GT sulla distanza di 6 ore.

Le sedi del nuovo format del campionato sono i circuiti di Portimao (Portogallo, dal 20 gennaio al 2 febbraio 2025) e Barcellona (Spagna, dal 13 al 16 marzo 2025).

Con criteri di iscrizione rigorosi che si concentrano sulle auto più veloci dei massimi campionati GT, le gare di 6 ore sono la piattaforma ideale sia per i team esperti che competono ai massimi livelli delle gare di durata globali sia per quelli che muovono i primi passi negli eventi endurance.

Le qualifiche della gara si svolgeranno il sabato, mentre la 6h la domenica. Il programma è stato studiato per consentire di gareggiare fino al tramonto durante il fine settimana, per offrire ai partecipanti una vera esperienza di endurance.

Il format delle classi per le gare di 6 ore si basa sulle serie GT e GT4 già esistenti. Nella classe regina sono ammessi i mezzi GT3, TCR e della M240i/M2 CS Cup e altre classi per le auto da corsa GT2, più vetture dei monomarca Porsche, Lamborghini e Ferrari.

Sono ammesse anche le GT4 e le Porsche Cayman GT4 CS, ma non saranno accettate vetture al di sotto di questo livello di prestazioni. Altri veicoli che rientrano nella finestra di prestazioni della gara di 6 ore, ma che non sono definiti dalle classi e dai campionati sopracitati, possono prendere il via nella classe Cup X.

Poiché l'attenzione è rivolta alle vetture GT, le LMP3 continueranno a competere esclusivamente nella Prototype Winter Series. Nelle due gare di 6 ore di Portimao e Barcellona, oltre ai vincitori assoluti saranno premiati anche i vincitori delle rispettive classi.