GTWS | Valencia: Wiebelhaus domina la scena con la Mercedes-HRT

Il portacolori dell'Haupt Racing Team è stato autore di una prova maiuscola, seguito dall'esordiente Kwanda Mokoena con il quale ha condiviso le Mercedes AMG GT3.

GARA 1

Mentre il sole iniziava a tramontare in un caldo sabato pomeriggio spagnolo, Wiebelhaus è stato autore di una performance senza fatiche ottenendo la terza vittoria su quattro gare nel GTWS. Con la sua Mercedes-HRT è scappato via partendo benissimo dalla Pole e ha rapidamente accumulato un vantaggio su Nicki Thiim, ospite con la Lamborghini Huracan di SSR Performance. Alla fine dei 30 minuti di gara, Wiebelhaus aveva un margine di 4"116.

"È stata una bella gara, abbastanza divertente - ha dichiarato - Mi piace la pista e pure la macchina, che era perfettamente messa a punto, quindi è stato un vero piacere. Il piano prevedeva di creare un gap e di stare davanti alla Lamborghini prima di iniziare a superare gli altri. Nicki è un buon riferimento, un ragazzo molto esperto e veloce, quindi è stato un piacere gareggiare contro di lui".

Thiim è rimasto impressionato: il danese ha fatto un'unica apparizione nel GTWS in preparazione della sua prossima stagione con la Lamborghini nel DTM: "Il merito è del vincitore. È un ragazzo veloce, spero che abbia un buon futuro. È stata una buona preparazione, ho imparato molto sulla vettura. Grazie per averci ospitato, davvero una buona preparazione per la nostra stagione".

Ma la battaglia per l'ultimo posto sul podio è stata molto più accesa. Mokoena, sulla seconda Mercedes-HRT, ha dovuto affrontare per tutta la gara la minaccia del pilota del Team Joos by Twin Busch, Michael Kapfinger, la cui Porsche 992 GT3 R verde e blu per tutta la gara ha cercato di passare.

Ma la Mercedes bianca non si è fatta intimorire e Mokoena ha messo a segno un debutto da applausi: "È stata una gara un po' complicata. Mi sembrava che avessimo il ritmo giusto, ma dobbiamo solo mettere a punto la macchina. Ma nel complesso devo essere molto contento. Un podio alla nostra prima gara, non potevo chiedere di più".

Hubert Darmetko ha conquistato il nono posto assoluto sulla Porsche Cup della PTT Racing, mentre Petros Makris è stato il migliore dei due piloti del Ferrari Challenge.

GARA 2

Domenica, Wiebelhaus ha completato la doppietta della gara sprint con una vittoria facile dalla Pole senza sudare di fronte al grande pubblico di Valencia. "È stata una gara molto bella, ho potuto gestire il ritmo, la macchina era fantastica; potevo spingere a pieno ed è stato molto divertente. L'atmosfera era fantastica".

C'è stato un colpo al cuore per Mokoena, che partito in prima fila aveva tenuto la seconda posizione nonostante la pressione della Porsche di Kapfinger. All'ultimo giro, ha perso la Mercedes alla curva 4 ed è andato in testacoda contro il muro di gomme.

Il team principal Hubert Haupt ha subito escluso un errore del pilota: "Stava andando tutto alla perfezione, siamo riusciti a conquistare la doppietta e a mantenere la 2a piazza fino all'ultimo giro. Purtroppo abbiamo avuto un guasto a una pinza dei freni. Appena entrato in curva aveva solo i freni posteriori e si è bloccato il retrotreno".

Kapfinger avrebbe dovuto ereditare il secondo posto. Ma due penalità per violazione dei track limits per un totale di 10" lo hanno fatto precipitare al terzo posto, promuovendo Thiim a un altro secondo posto da quarto che era giunto.

Jonas Karklys con l'Audi della Juta Racing ha resistito alla Mercedes di Martin Kaczmarski chiudendo 4°, mentre Kenneth Heyer ha completato la Top6 per SR Motorsport.

GARA 3

A Wiebelhaus non restava che ripetersi nella gara endurance di 55', e così ha fatto, guidando da solo per completare il suo weekend perfetto. Il diciassettenne ha smentito la sua età con una guida matura, facendo una partenza pulita, completando la sosta senza problemi e precedendo il compagno di squadra Mokoena alla bandiera a scacchi con un impressionante vantaggio di 23"984. Non c'è da stupirsi che il suo mentore, il due volte vincitore di Le Mans, Manuel Reuter, stesse sorridendo.

"Il mio miglior weekend finora nella classe GT3 - ha dichiarato soddisfatto Wiebelhaus - La macchina era fantastica, potevo spingere ogni giro, al limite. Una bella AMG, rende davvero divertente la guida".

Il secondo posto di Mokoena ha compensato la delusione di Gara 2, ma ha dovuto faticare molto nelle prime fasi. Kapfinger stava spingendo per passare la Porsche di Joos, fino a quando un errore al 13° giro lo ha fatto retrocedere.

"Ho cercato di sorpassare le Mercedes e di guidare al mio ritmo. È stato molto difficile con le gomme fredde alla partenza, ma ho fatto del mio meglio e con l'aria sporca della Mercedes non è stato possibile. Alla curva 7 ho avuto un contatto ravvicinato, lui ha frenato molto presto e non capivo cosa stesse succedendo. Poi mi sono spostato a destra, c'era sporcizia all'esterno della curva, la macchina era sottosterzante e ho fatto un piccolo giro sulla ghiaia", ha spiegato.

Kapfinger è stato bravo a recuperare, poi ha consegnato la vettura a Michael Joos per il secondo stint e i due hanno completato il podio.

Mo Härtling e Heyer di SR Motorsport hanno concluso al quarto posto con la loro Mercedes, mentre le due Audi di Juta Racing sono arrivate quinta e sesta. Mateusz Lisowski (PTT Racing) si è aggiudicato la Classe Porsche Cup con il nono posto assoluto, mentre Frank Kewitz e Kevin Mirocha si sono presi la categoria Ferrari Challenge con le 488 di JVO Racing.