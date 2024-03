GTWS | Heyer e Härtling guidano il tris Mercedes ad Aragon

GARA 1

La gara sprint di apertura di 30 minuti di sabato pomeriggio si è rivelata movimentata, con Martin Kaczmarski e Heyer a duellare per la vittoria. Dalla partenza lanciata, Heyer ha preso il sopravvento alla curva 1 su Kaczmarski, scattato in pole position, mentre diverse Porsche GT3 Cup hanno creato scompiglio dopo essere partite fuori posizione.

Kaczmarski ha seguito Heyer nelle prime fasi, ha aspettato il momento giusto e poi ha fatto la sua mossa alla curva 12 durante il quinto giro. La Mercedes blu di SR Motorsport del leader è andata larga, consentendo a quella bianca di PTT Racing di passare in testa, con un bel vantaggio.

Due interruzioni con safety car - la prima per recuperare la Porsche di Miguel Gomez - hanno creato a Kaczmarski un doppio problema alla ripartenza, ma li ha superati senza problemi e ha ottenuto la sua seconda vittoria in una gara GTWS, precedendo Heyer per 3"5.

"Non sono molto contento perché ho dimenticato di indossare gli occhiali da sole e non vedevo niente!" ha commentato il vincitore.

"La macchina era davvero buona e abbiamo avuto una bella battaglia. Non ho sentito la pressione delle ripartenze perché il mio avversario è stato molto professionale ed è stato divertente gareggiare con lui. Non sono ancora orgoglioso di me stesso. Ho bisogno di altre vittorie!".

David Thilenius (Schnitzelalm) ha completato il tris Mercedes, ma solo dopo aver inseguito la Porsche GT3 Cup di Hubert Darmetko nelle prime fasi. Dopo la prima ripartenza con la safety car, anche Leandro Martins ha superato Thilenius e ha attaccato Darmetko alla curva 7. I due sono entrati in contatto, con entrambe le vetture finite fuori in ghiaia.

Sportivamente, Martins ha riconosciuto la sua colpa e ha aiutato a spingere la vettura di Darmetko a rientrare in gara. L'incidente ha regalato a Thilenius il podio, mentre la macchina di Martins bloccata ha provocato la seconda interruzione con safety car.

I danni alla 911 della Racar Motorsport hanno escluso la vettura dalla gara di domenica, privando il campione della Porsche Supercup 2022, Dylan Pereira, della possibilità di gareggiare.

Joachim Bölting (Plusline Racing Team) si è classificato quarto assoluto e primo nella classe Cup davanti a Pierre Ehret. Quest'ultimo, però, era uno di quelli che non aveva rispettato la posizione di partenza e non nemmeno scontato la punizione del drive-through, per cui ha ricevuto una penalità di 35". Ciò ha fatto risalire Pablo Bras, che aveva scontato la sua penalità, al secondo posto di classe e al quinto assoluto, davanti al rimontante Darmetko.

GARA 2

Il compagno di squadra di Heyer in SR Motorsport, Jay Mo Härtling, ha prevalso nella battaglia del trio Mercedes nella seconda gara sprint di domenica.

La sua vittoria partendo dalla pole position è stata interrotta solo da una breve parentesi di safety car, quando il pilota Porsche, Pablo Bras, ha sparso ghiaia in pista con un'uscita alla curva 12. Härtling ha affrontato la ripartenza della safety car senza drammi e ha conquistato una comoda affermazione, con 6"649 di vantaggio su Moritz Wiskirchen (Schnitzelalm).

Il vincitore di gara 1, Kaczmarski, era in scia ai primi due, ma il pilota di PTT ha perso tempo finendo largo alla curva 12 all'11° giro ed è stato costretto ad accontentarsi del podio.

La Porsche Rinaldi guidata da Christian Hook ha conquistato il quarto posto assoluto come ultima delle GT3, ma ha preceduto di poco il vincitore della Classe GT3 Cup, Darmetko, che si è riscattato dalla delusione di Gara 1 con una guida grintosa, terminando davanti al vincitore della categoria nel round di sabato, Bölting.

GARA 3

Kaczmarski ha scelto di non partecipare alla gara endurance di un'ora, lasciando di fatto ad Heyer e Härtling la possibilità di conquistare una comoda vittoria al termine di un'intensa giornata. La coppia si appresta così a conquistare il titolo GTWS nell'ultima prova del prossimo fine settimana a Barcellona.

"Kenneth ha fatto un ottimo lavoro all'inizio della gara, poi c'è stato il cambio pilota e ho portato a casa il risultato", ha detto Härtling.

"Jay Mo è più o meno un razzo ora, sta migliorando ad ogni weekend - ha detto Heyer dopo aver abbracciato il suo compagno di squadra - Ho preparato la macchina al meglio in vista della gara, non utilizzando troppo gli pneumatici e rimanendo nei limiti della pista. I suoi tempi in gara sono stati davvero ottimi. Il prossimo fine settimana, se vogliamo essere campioni, dobbiamo essere intelligenti".

La Mercedes di Schnitzelalm ha concluso al secondo posto, con un ritardo di 54"363 dal vincitore, mentre il sole tramontava. Thilenius non ha avuto compito facile trovandosi sommerso da un gruppo di Porsche alla partenza. Ma il team ha aiutato a recuperare la situazione ai pit-stop, mentre Wiskirchen ha preso la seconda posizione.

Nella Classe GT3 Cup, Darmetko ha effettuato un primo stint tipicamente grintoso per sfidare un Bölting in solitaria, prima di passare il testimone a Mateus Lisowski. A metà della sosta, però, l'auto ha infranto il limite di velocità della corsia dei box, facendo incorrere i due in una penalità di drive-through. Lisowski ha scontato la sua punizione tra gli applausi divertiti della PTT Racing.

Una volta rientrato in pista, Lisowski ha perso poco tempo per raggiungere e superare Bras con la vettura di Wileco Motorsport, per poi raggiungere Bölting e combinare un disastro alle curve 8/9 andando in testacoda.

Lisowski ha ripreso Bras e ha effettuato un bel sorpasso al tornante, ripetendo poi la mossa il giro successivo per togliere a Bölting la leadership di classe e il terzo posto in classifica generale.