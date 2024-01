GTWS | Festa per Lamborghini, Ferrari e Mercedes all'Estoril

Gara 1

La pista era completamente bagnata nella prima gara di 30 minuti del sabato, ma almeno le squadre sapevano a cosa andavano incontro prima di iniziare. La griglia di partenza, che si è formata davanti a un'affollata tribuna principale con circa 2000 spettatori, montando tutti pneumatici da pioggia.

Louis Stern è partito dalla pole position con la sua BMW M4, ma il pilota di FK Performance non è riuscito a resistere a lungo alla potente Lamborghini Super Trofeo Evo II di Andrzej Lewandowski. In un giro, infatti, il pilota polacco lo ha superato mentre il gruppo scendeva ai box per la seconda volta. Poco dopo, anche Stern ha ceduto alla Ferrari 488 GT3 di Krystian Korzeniowski.

Nonostante l'intervento della safety car a metà gara e le condizioni atmosferiche che hanno fatto da spartiacque tra le vetture GT3 e i vari esemplari di macchine "Cup", il gruppo ha finito per sgranarsi. Soprattutto dopo che Stern è incappato nell'insidiosa zona di frenata della curva 1, andando a sbattere contro Korzeniowski all'ingresso della curva a destra.

Lewandowski ha conquistato la vittoria con quasi 10 secondi di vantaggio, mentre Leandro Martins (Racar Motorsport Cup Porsche) e Jay Mo Härtling hanno completato il podio assoluto. Quest'ultimo ha vinto la classe GT3 con la sua Mercedes SR Motorsport.

È stata una gara in cui arrivare al traguardo era già di per sé un risultato. Tra coloro che sono più che soddisfatti nell'esserci riusciti in queste condizioni c'è Przemyslaw Bienkowski. Dopo tutto, il pilota del PTT Racing Team stava disputando la sua prima gara automobilistica e l'Estoril sul bagnato è il tipo di sfida che forgia gli eroi. Basta chiedere a chiunque sia abbastanza vecchio da ricordare il GP del Portogallo 1985 di Ayrton Senna...

Photo by: Gedlich Racing Andrzej Lewandowski, GT3 Poland, Lamborghini Huracan ST EVO2

Gara 2



L'azione si è intensificata per la seconda volata di domenica, una gara che è iniziata umida, è finita più bagnata e che ha avuto praticamente tutto nel mezzo.

La Lamborghini, ora nelle mani del figlio di Andrzej, Adrian, aveva certamente la potenza e il ritmo per ottenere una nuova vittoria. Lewandowski Junior alla partenza, mentre cercava di trovare una via tra i due piloti di prima fila davanti a lui, ha centrato la Porsche di Leandro Martins mandandola contro le barriere a una velocità considerevole.

Sebbene Martins sia riuscito a evitare di travolgere altri nel rimbalzare in pista in quello che è stato giudicato un incidente di gara, si è resa necessaria una lunga bandiera rossa per ripulire il tracciato.

Lewandowski non è riuscito a stare lontano dai guai nemmeno alla seconda partenza. Questa volta, il problema è stato quello di risalire lo schieramento con un po' troppa foga, visto che è passato in testa pochi istanti dopo l'intervento della safety car.

Per questo motivo ha ricevuto una penalità di 15" con stop&go ed è scivolato in fondo al gruppo.

Una seconda safety car gli ha dato la possibilità di una rimonta straordinaria, ma dopo la ripartenza si è scontrato con Thor Haugen (Pellin Racing, GT3 Ferrari 488), mettendo fine alle sue speranze.

Christian Hook (Rinaldi Racing) è stato un altro che ha mostrato un ritmo eccezionale nelle condizioni, ottenendo il meglio dall'unica Ferrari 296 del gruppo. È riuscito a risalire in modo impressionante dal fondo della griglia e ha tagliato il traguardo per primo. Purtroppo anche lui alla seconda ripartenza dalla safety car ha esagerato accelerando prima del dovuto mentre lottava con Uwe Lauer per il terzo posto, prendendo una penalità.Ma la punizione è stata annunciata tardi, dopo che Hook aveva allungato e tagliato il traguardo per primo, per cui si è visto retrocesso al settimo posto.

In tutto ciò, Uwe Lauer alla guida di una Ferrari 488 GT3 della Die Biermacher Racing ha trionfato precedendo di poco più di un secondo Hubert Darmetko (PTT Racing), alla guida della Porsche Cup.

Photo by: Gedlich Racing Christian Hook, Rinaldi Racing, Ferrari 296 GT3

Gara 3

L'endurance è stata la più asciutta delle tre gare della GT Winter Series, ma questo non significa che la pista fosse pronta per le gomme slick. Quasi tutti i primi classificati hanno montato pneumatici da bagnato, con la Ferrari di AF Corse che ha rappresentato una notevole eccezione.

Matt Griffin è partito in fondo allo schieramento e ha fatto progressi costanti in gara, mentre la pioggia continuava a non scendere più. John Dillon l'ha presa in mano in terza posizione dopo i pit-stop, ma nonostante i suoi migliori sforzi difensivi, non è riuscito a impedire a Joachim Bölting di passarlo nella lotta per l'ultimo posto sul podio.

Davanti, la Mercedes del team SR Motorsport ha chiuso con mezzo minuto di vantaggio su Härtling.

Il compagno di squadra del giovane tedesco, Kenneth Heyer, ha preso il comando da Mateusz Lisowski (PTT Racing, Porsche) e non si è più voltato indietro, anche se il circuito che si asciugava lentamente ha reso più difficile per quest'ultimo competere con una GT3.

Lisowski si è piazzato solitario al secondo posto per gli onori di classe, davanti a Bölting e Dhillon.

La Lamborghini di Lewandowski ha iniziato la gara dalla pit-lane e non ha mai girato bene dopo l'incidente alla partenza di Gara 2, prendendo anche un altro paio di penalità, questa volta per infrazioni commesse in pit-lane.

Non c'è dubbio sulla velocità della vettura, che corre in una classe "Cup" tutta sua, ma la squadra e i piloti potrebbero avere molto più successo nel prossimo appuntamento di Portimao se riuscissero a ridurre gli errori.