GTWS | Dominio Mercedes a Portimao: tre su tre!

Wiebelhaus, che fino a questo evento aveva gareggiato solo in Formula 4, è stato fermato solo una volta in tutto il weekend.

La sconfitta contro la Mercedes di Jay Mo Härtling nella gara sprint del sabato è stata l'unico neo della sua uscita in Algarve, ma la vittoria sia nella gara sprint che nell'endurance della domenica ha rappresentato comunque un ottimo debutto nella GT Winter Series sia per lui che per l'Haupt Racing Team.

Gara 1

Härtling (SR Motorsport) e Wiebelhaus hanno semplicemente polverizzato i loro avversari, concludendo in prima e seconda posizione la gara sprint del sabato.

Il giovane ha tallonato il rivale per tutto il tempo, ma non è riuscito a imporsi sul concorrente che aveva già ottenuto una vittoria nella gara endurance di Estoril della settimana precedente.

"Il primo gradino del podio sarebbe stato meglio - ha detto Wiebelhaus - Ma Jay Mo ha condotto una gara perfetta".

La superiorità della coppia a Portimao è stata evidenziata da ciò che è accaduto dopo un periodo di safety car a metà gara, terminato a poco meno di nove minuti dalla fine. Alla bandiera a scacchi, il duo ha ricostruito il proprio vantaggio sul terzo con un distacco di ben 34 secondi.

Dietro i due giovani è stato il veterano Christian Hook a chiudere terzo, completando il podio con l'unica Ferrari 296 in gara. Il pilota della Rinaldi Racing ha avuto una gara piuttosto solitaria, almeno una volta superata la Porsche 992 di Alex Hardt (Laptime Performance Cup), che ha subìto un guasto causando l'ingresso della SC.

Come già visto in GT Winter Series, Adrian Lewandowski è stato protagonista di gran parte dello spettacolo. Dopo la sua pimpante gara all'Estoril, ha ammesso di essere stato molto prudente questo fine settimana.

Il polacco lo ha dimostrato sia alla prima partenza che alla ripartenza con la safety car, visto che si è permesso di perdere diverse posizioni in ognuna di esse. Ma questo ha semplicemente spianato la strada a due emozionanti rimonte con la sua Lamborghini Super Trofeo Evo II. Quando è stata esposta la bandiera a scacchi, il pilota della GT3 Poland ha ritrovato il quarto posto per la seconda volta in 30 minuti.

I vincitori delle classi con più di un iscritto sono stati Lewandowski, Leandro Martins (Racar Motorsport Cup - Porsche 992) e John Dhillon con la Ferrari 488 Challenge Evo di AF Corse.

La vittoria di classe di Martins è stata particolarmente gradita, in quanto la sua vettura era una sostituzione d'emergenza di quella distrutta nell'incidente della settimana precedente sulla linea di partenza all'Estoril.

Dopo aver viaggiato dalla Germania all'Algarve, la Porsche ha raggiunto il garage Racar appena in tempo per partecipare al weekend.

Photo by: Gedlich Racing Hartling al comando

Gara 2

La strada di Wiebelhaus verso la vittoria è stata sempre un po' più facile, dato che Kenneth Heyer, leggermente più lento di lui, ha preso il comando con la Mercedes di SR al via della seconda gara sprint. Non è stata quindi una sorpresa vederlo stabilire un solido vantaggio su Heyer e Lewandowski quando, al quinto giro, è uscita una curiosa bandiera rossa.

L'incidente è avvenuto con Thor Haugen (Pellin Racing - Ferrari 488) che ha colpito da dietro la Porsche Cup di Morten Stromsted (Sunder Motorworks). Quando un pezzo dell'anteriore di Haugen è volato via ha colpito l'innocente Igor Klaja (PTT Racing).

La Porsche di quest'ultimo è andata in testacoda e si è schiantata mentre cercava di controllare la sbandata, dando una bella botta alla barriera. L'operazione di pulizia ha richiesto troppo tempo per essere impiegata la safety car.

Tutto questo non ha influito su Wiebelhaus, che ha ripetuto la fuga dopo che la gara è stata fatta ripartire con un tempo sufficiente per completare quattro giri. Heyer e Lewandowski hanno completato il podio.

Martins si è guadagnato il quarto posto assoluto e un'altra soddisfacente vittoria di classe. Mentre Lewandowski si è aggiudicato nuovamente la categoria per le Lambo, mentre Motohiko Isozaki (AF Corse) ha vinto tra le Ferrari Challenge.

Photo by: Gedlich Racing Martins Racar Porsche

Gara 3

L'ultima gara del weekend è stata ancora una volta abbastanza semplice per il solitario Wiebelhaus. Heyer ha guidato le operazioni in avvio dei 50 minuti di permettendo a Wiebelhaus di accumulare un vantaggio di oltre 20 secondi all'apertura della finestra dei pit-stop.

Non è certo il tipo di deficit che Härtling sarebbe stato in grado di recuperare nella seconda parte della gara, visto che il suo ritmo era simile a quello di Wiebelhaus.

Lewandowski ha occupato il terzo posto nella prima metà, ma ci sono state preoccupazioni per il motore della Lamborghini e il team ha effettuato un rabbocco d'olio precauzionale al momento del pit-stop. Il polacco si è così piazzato alle spalle del collega Mateusz Lisowski (PTT Racing Team - Porsche Cup).

Entrambi hanno poi visto passare Daan Arrow in pochi istanti. L'olandese volava dopo aver rilevato la Mercedes della Good Speed Racing dal pilota titolare Piotr Wira, facendo registrare tempi sul giro paragonabili a quelli di Wiebelhaus e Härtling.

Arrow era troppo indietro per aspettarsi qualcosa di meglio del terzo posto, ma è riuscito a conquistare l'ultimo gradino del podio.

Lewandowski ha scavalcato Lisowski per il quarto posto assoluto, conquistando il primato nelle rispettive classi. Il migliore nella classe Cup Ferrari è stato l'equipaggio di AF Corse formato da John Dhillon e Matt Griffin.

GTWS - Portimao: I risultati del weekend