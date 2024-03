GTWS | Barcellona: Wiebelhaus trionfa, titolo a Heyer-Härtling

GARA 1

Gara 1 di sabato pomeriggio è stata annullata a causa della pioggia battente che ha vanificato due tentativi di far partire la gara. Ma dopo cinque giri completati dietro la safety car, è stato decretato il risultato e assegnati i mezzi punti.

Härtling e Heyer (SR Motorsport) sono quindi diventati Campioni 2024 in circostanze strane.

Le qualifiche erano state annullate all'inizio della giornata, quindi la griglia di partenza formata con i tempi delle sessioni di prova precedenti al fine settimana.

Piotr Wira è scattato dalla pole position con la Mercedes AMG GT3 Evo del Goodspeed Racing Team, dopo una partenza in regime di safety car. Ma le speranze di cominciare realmente sono state vanificate quando Martin Kacsmarski - vincitore di una gara sprint al MotorLand Aragón una settimana prima - si è fermato con la Mercedes della PTT Racing in ghiaia durante il secondo giro di safety car.

I piloti hanno fatto ritorno ai box, per poi effettuare un secondo tentativo di ripartenza; ma la pioggia incessante ha costretto gli organizzatori ad esporre ancora una volta le bandiere rosse e ad annullare il tutto, con Wira vincitore. Härtling era secondo dietro alla safety car, e i punti presi gli hanno assicurato il titolo.

"È una sensazione un po' strana dopo la giornata di oggi, perché non abbiamo fatto nulla - ha detto il Campione - Ma sono mezzi punti, quindi è sufficiente. Più tardi ci renderemo conto che è stato un lungo inverno con molte gare".

"Il mio compagno è stato sempre un razzo, il più veloce ogni fine settimana, e per me, che sono un vecchio, è stato incredibile da vedere. Tra qualche ora capiremo, ma al momento è un po' strano".

Härtling aggiunge: "È una sensazione incredibile diventare Campione perché è la prima volta per me su una GT3 e con Kenneth siamo stati un'ottima coppia. Sono molto felice. Oggi è stato un po' strano, ma sono grato al team Schnitzelalm. Domani cercheremo di vincere le due gare".

GARA 2

Una griglia di partenza formata dai tempi delle prove in condizioni miste ha lasciato alcuni dei protagonisti indietro nella seconda gara sprint asciutta di domenica mattina. Ma Wiebelhaus (Haupt Racing) non ha perso tempo e si è portato in testa alla corsa, prendendo la traiettoria interna dalla terza posizione alla prima curva. Il 17enne ha poi semplicemente preso il largo.

Härtling è tornato sulla Mercedes di SR Motorsport ed era in seconda posizione, fino a quando un problema lo ha costretto a rallentare alla fine del rettilineo dei box, per poi riportare la vettura ai box. Alla fine il team lo ha rimandato fuori, ma il problema con la Mercedes è continuato.

Wiebelhaus aveva un vantaggio di 13" sul campione 2023 Johannes Kapfinger (Porsche 992 GT3 R - Joos Sportwagentechnik), ma il suo enorme vantaggio è stato annullato da una safety car. Il "vincitore" di Gara 1, Wira, si è insabbiato assieme alla Ferrari 296 GT3 di Rinaldi Racing guidata da Pierre Ehret.

La gara è ripresa a 4' dalla fine dei 30 previsti, e Wiebelhaus ha nuovamente preso il largo, mentre il suo compagno di squadra, Kwanda Mokoena, risalito dalla 14a posizione, ha staccato Kapfinger, che ha poi subito la pressione della Mercedes-Schnitzelalm di Luca Arnold.

Ma la gara è stata interrotta bruscamente da un brutto incidente alla curva 9 per la Ferrari 488 Challenge di Talal Shair (AF Corse), che fortunatamente è uscito indenne lasciando però detriti sparsi sulla pista.

"Il ritmo era abbastanza buono e anche la partenza è stata ottima - ha dichiarato Wiebelhaus dopo la sua sesta vittoria della stagione - Ho deciso di entrare alla curva 1 e ha funzionato abbastanza bene, poi di spingere un po'".

"A metà gara ho cercato di gestire il distacco, poi c'è stata la safety car. Anche la ripartenza è stata buona, prima della bandiera rossa. L'importante è che il pilota stia bene".

Mokoena è arrivato secondo: "È stato divertentissimo. C'era un po' d'acqua stagnante alla curva 1, quindi sono riuscito a capitalizzare la mia battaglia con Kapfinger e ho visto un'opportunità alla curva 3. All'inizio sentivo che la pista non era buona come venerdì, ma l'ho sfruttata al meglio".

"Nei primi giri c'è stata molta azione, quindi ho deciso di rimanere calmo e poi, quando c'è stato margine per spingere, l'ho sfruttato".

Amaury Bonduel ha conquistato il quinto posto assoluto nella Classe Lamborghini Super Trofeo, precedendo di poco la KTM X-Bow GT2 di Simon Birch. Dieter Svepes ha vinto la classe Porsche Cup di Racar in ottava posizione assoluta, mentre John Dhillon è stato il migliore dei partecipanti al Ferrari Challenge.

GARA 3

La gara endurance di 55' che si è svolta domenica pomeriggio è stata neutralizzata fin dal primo giro quando la Ferrari 488 Challenge della Mertel Motorsport guidata da Tommaso Lovati e la Ferrari 296 GT3 di Stefano Marazzi (Rossocorsa Racing) si sono scontrate, con Marcel Van Berlo (Plusline Racing Team) che si è guadagnato una penalità di drive-through per aver provocato l'incidente.

Wiebelhaus e il compagno di squadra Mokoena, hanno respinto con successo gli attacchi in prima curva della Lamborghini di Bonduel e della Porsche di Michael Kapfinger per portarsi al comando, riprendendo la gara al sesto giro.

Da quel momento, la gara si è svolta senza ulteriori interruzioni, con Wiebelhaus che ha ottenuto tranquillamente la sua settima vittoria su nove precedendo Mokoena con un impressionante vantaggio di 18"585, mentre i gemelli Johannes e Michael Kapfinger hanno inseguito la seconda Mercedes di Haupt a soli 1"8 secondi di distanza con la loro Porsche.

Dopo la gara, però, Mokoena ha ricevuto una penalità per aver oltrepassato la linea bianca di uscita dai box, che lo ha fatto retrocedere al quinto posto assoluto, promuovendo i fratelli Kapfinger al secondo.

Härtling ha effettuato il primo stint per SR Motorsport prima di passare il testimone a Heyer, ma non è stato un lieto fine per i campioni. Daan Arrow sulla Mercedes della Goodspeed ha raggiunto Heyer nelle fasi finali e gli ha tolto il terzo posto dopo la penalità di Mokoena, con un tuffo all'interno alla curva 10.

Bonduel si è aggiudicato un'altra vittoria tra le Lamborghini Super Trofeo terminando in sesta posizione assoluta, mentre Hubert Darmetko ha condiviso la sua Porsche-PTT Racing con Mateusz Lisowski per aggiudicarsi la Classe GT3 Cup.

Dhillon, in coppia con l'esperto pilota Ferrari Matt Griffin, ha vinto ancora una volta la categoria 488 Challenge, mentre un nome familiare ha fatto capolino nella vettura della JVO Racing. L'ex pilota di F1 Timo Glock si è classificato al secondo posto nella categoria con Frank Kewitz.