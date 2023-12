GT Winter Series | Al via la 4° stagione con team di alto profilo

La GT Winter Series (GTWS) si presenta come l'evento clou dell'anno agonistico 2024 di Gedlich Racing, almeno per quanto riguarda le vetture. Sono ammesse solo auto da corsa delle categorie GTX, GT3, Porsche Cup, Ferrari Challenge e Lamborghini Super Trofeo.

"Con una griglia piena di auto costruite principalmente per piloti dilettanti, la GTWS sarà un vero piacere per gli occhi e per le orecchie", afferma Markus Gedlich, AD di Gedlich Racing.

I seguenti noti team sono attualmente iscritti alla stagione 2024 della GTWS:

- PTT Racing - 3 auto (Porsche 992 GT3 Cup)

- Olimp Racing - 2 auto (Audi R8 LMS GT3 Evo e Ferrari 296 GT3)

- CV Performance - 1 vettura (Mercedes-AMG GT3)

- Die Biermacher Racing - 1 vettura (Ferrari 488 GT3)

- Laptime Performance - 1 auto (Porsche 992 Cup)

- MS Racing - 1 vettura (Porsche 992 Cup)

- Pellin Racing - 1 vettura (Ferrari 488 GT3)

- Schnitzelalm Racing - 1 vettura (Mercedes-AMG GT3)

- Van Der Horst Motorsport - 1 auto (Lamborghini Huracan Super Trofeo)

Il calendario delle gare GTWS 2024 comprende un totale di sei circuiti in Portogallo e Spagna, tutti con licenza di Grado 1 FIA. Il MotorLand Aragon festeggia il ritorno dopo una pausa di due anni.

Robin Selbach di Gedlich Racing descrive così il tracciato spagnolo: "E' uno dei migliori circuiti d'Europa, modernissimo e con una sicurezza ottimale. Qui tutto è perfetto. È per questo che l'abbiamo inserito nel calendario 2024 e per le numerose richieste dei clienti".

Tuttavia, il calendario offre molto di più di una semplice gara. Prima di ogni weekend, ci sono due giornate di prova riservate ai partecipanti della Winter Series. Gedlich Racing offre anche 13 cosiddetti Race Test Days sugli stessi circuiti. Questa offerta è ideale come preparazione aggiuntiva per le gare, ma anche per tutti coloro che non partecipano alla Winter Series.

Tutte le giornate di prova sono caratterizzate da un numero strettamente limitato di auto per garantire condizioni di prova ottimali. Inoltre, solo quelle da corsa della categoria GT4 o superiore sono autorizzate a scendere sul tracciato. Gedlich Racing offre un calendario separato "Endless Summer" per le auto sportive da strada e i piloti di trackday.

Tutte le gare della GT Winter Series 2024 saranno trasmesse in livestream.

Per qualsiasi domanda o feedback, contattare Robin Selbach (robin@gedlich-racing.com) o il coordinatore della gara Stefan Lehner (stefan@gedlich-racing.com) in qualsiasi momento.

GT WINTER SERIES - Calendario 2024

13-14 gennaio: Estoril (Portogallo)

20-21 gennaio: Portimao (Portogallo)

10-11 febbraio: Jerez (Spagna)

17-18 febbraio: Valencia (Spagna)

02-03 marzo: Aragona (Spagna)

09-10 marzo: Barcellona (Spagna)