Winter Series | Formula, Prototype, GT e GT4 insieme ad Aragón

La stagione 2024 della Winter Series organizzata da Gedlich Racing prosegue questo fine settimana ad Aragón con il quarto appuntamento.

Quest'anno si disputeranno quattro diversi campionati (GT Winter Series, GT4 Winter Series, Protoype Winter Series e Formula Winter Series). Il calendario prevede sei fine settimana tra gennaio e marzo in circuiti di Spagna e Portogallo.

Formula, GT4 e GT sono in programma questo fine settimana; in totale sono previste otto gare, che possono essere seguite in livestream gratuito anche su Motorsport.com.

Cliccate qui per vedere la diretta LIVE di sabato

Cliccate qui per vedere la diretta LIVE di domenica

Ecco il programma di Aragon secondo gli orari italiani

Sabato 2 marzo



16:10: Formula WS - Gara 1 (30' + 1 giro)

17;10: GT4 WS - Gara 1 (30')

18;05: GT WS - Gara 1 (30')

19;00: PTWS - Gara 1 (50' + 1 giro)

Domenica 3 marzo



10;00: Formula WS - Gara 2 (30' + 1 giro)

11;00: GT4WS - Gara 2 (30')

11;55: GTWS - Gara 2 (30')

12;50: PTWS - Gara 2 (50' + 1 giro)

15;00: Formula WS - Gara 3 (30' + 1 giro)

16;10: GT4WS - Gara 3 (60')

17;35: GTWS - Gara 3 (55')

La GT Winter Series (GTWS) entrerà nella sua quarta stagione nel 2024. Oltre alle vetture GT3, potranno partecipare anche le auto della Porsche Carrera Cup e dei monomarca Ferrari e Lamborghini. Ogni evento prevede due gare sprint di 30 minuti e una gara endurance di 55 minuti.

La GT4 Winter Series (GT4WS) con licenza SRO è una novità del programma 2024. Oltre alle vetture GT4 ufficialmente omologate, che vengono equiparate attraverso un Balance of Performance, in questo campionato troviamo anche le vetture del Porsche Cayman Trophy. Come nella GT Winter Series, ogni fine settimana si disputano due gare brevi e una lunga.

Una novità del 2024 è anche la Prototype Winter Series (PTWS), gestita su licenza dell'organizzatore di Le Mans ACO. Oltre alle vetture LMP3, potranno partecipare anche i prototipi JSP4 e Nova NP02. Ogni fine settimana si terranno due gare da 50 minuti.

La Formula Winter Series (FWS), in cui i concorrenti gareggiano con vetture di Formula 4 con telaio Tatuus e motori Abarth tutte uguali è alla sua seconda stagione. Ogni weekend di gara sarà caratterizzato da tre gare sprint di 30 minuti.

Calendario della Winter Series 2024

13/14 gennaio: Estoril (Portogallo) - GTWS/GT4WS/PTWS

20/21 gennaio: Portimao (Portogallo) - GTWS/GT4WS/PTWS

10/11 febbraio: Jerez (Spagna) - GTWS/GT4WS/FWS

17/18 febbraio: Valencia (Spagna) - GTWS/GT4WS/FWS

02/03 marzo: Aragon (Spagna) - GTWS/GT4WS/PTWS/FWS

09/10 marzo: Barcellona (Spagna) - GTWS/GT4WS/PTWS/FWS