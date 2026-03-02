Nuova sfida per Matteo Cairoli con la Ferrari-Emil Frey in GT World e DTM

Matteo Cairoli è pronto per il terzo anno di fila ad affrontare una nuovissima ed interessante sfida che lo vedrà cambiare ancora una volta marchio.

Dopo le avventure con Lamborghini e Mercedes, ad attendere il pilota comasco c'è una Ferrari 296 GT3 EVO che guiderà nel GT World Challenge Europe e in DTM.

Grazie all'accordo raggiunto con Emil Frey Racing, il 29enne diventa portacolori del team svizzero e del Cavallino Rampante, pronto a condividere il volante della vettura #14 in livrea rosa BWT con Konsta Lappalainen nelle gare di Sprint Cup per quanto riguarda la serie di SRO Motorsports Group.

La bella novità, invece, è lo sbarco nella serie tedesca, dove Cairoli sarà ovviamente in macchina da solo e al suo fianco nel box avrà Thierry Vermeulen, confermato dal team rossocrociato sulla Ferrari #69 in livrea Red Bull-Verstappen.com Racing. L'olandese prenderà parte anch'esso alla Sprint Cup del GTWC assieme a Ben Green.

“Sono veramente grato ad Emil Frey Racing per l'opportunità che mi ha concesso, della quale vado molto fiero. Sono convinto che questo binomio formi una squadra molto forte", ha commentato Cairoli.

"Per me il DTM e la 296 sono delle novità da scoprire, quindi l'obiettivo primario è imparare il più velocemente possibile, ma allo stesso tempo voglio anche raggiungere i traguardi secondo le mie ambizioni. Non vedo l'ora di cominciare e godermi ogni momento, mostrando quello di cui siamo capaci in pista!"

Il Team Principal, Lorenz Frey-Hilti, aggiunge: "La stagione 2026 presenta molti cambiamenti. Un nuovo pacchetto Evo della Ferrari, un nuovo pneumatico Pirelli per il DTM e un nuovo pilota per il nostro team: siamo anche molto soddisfatti della nostra nuova collaborazione con BWT, che sarà lo sponsor principale della vettura #14 nel DTM e nel GTWC Europe Sprint".

"Un grande ringraziamento va a Jack Aitken, che ha fatto un lavoro eccezionale per noi negli ultimi cinque anni, e gli auguriamo il meglio per la sua stagione. Ora rivolgiamo la nostra attenzione alla nuova stagione e siamo lieti di dare il benvenuto a Matteo nel team. Con la sua vasta esperienza e velocità, sarà un'aggiunta preziosa".