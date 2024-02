Mercedes presenta i 19 piloti ufficiali per le gare GT del 2024

La Mercedes-AMG Motorsport ha ufficializzato l'elenco dei piloti ufficiali che la rappresenteranno nelle corse GT durante la stagione 2024.

La lista prevede 19 piloti (due in più dell'anno scorso) suddivisi in tre categorie: 9 Performance per quelli da utilizzare nelle gare principali e di spicco, 5 Expert per i veterani da affiancare solitamente ai Bronze e pronti a sostenere i team clienti, e 5 Junior.

Fra questi ultimi la novità è Frank Bird, emerso dall'AMG Young Driver Test svolto a Valencia al termine del 2023, pronto ad aggiungersi a Ralf Aron, Jordan Love, Jusuf Owega e David Schumacher. Peccato invece non vedere il nome di Lorenzo Ferrari, che nel 2023 aveva ben figurato nel GTWC.

Tra gli Expert vengono promossi Felipe Fraga e David Reynolds, che raggiungeranno Daniel Morad, Adam Christodoulou e, curiosamente, Daniel Juncadella, recentemente assunto in Corvette Racing per correre nel FIA WEC.

Confermatissimi nella lista dei Performance abbiamo Luca Stolz, Maro Engel e Jules Gounon, ossia i tre migliori piloti che la Stella può vantare nei programmi GT, assieme a Lucas Auer, Philip Ellis, Mikaël Grenier, Maximilian Götz, Arjun Maini e Fabian Schiller.

Annunciata poi la presenza delle AMG GT3 ufficiali nelle serie come GT World Challenge, Intercontinental GT Challenge, DTM, Asian Le Mans Series, 24H Series, FIA GT World Cup a Macao ed IMSA, oltre che agli eventi primari come 24h del Nürburgring e Spa-Francorchamps.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #75 Sun Energy 1 Mercedes AMG GT3: Kenny Habul, Jules Gounon, Luca Stolz, Maro Engel

"Sono felice di presentare ancora una volta una formazione di piloti competitiva nel 2024. Sulla base dell'esperienza accumulata di recente, abbiamo un mix ben bilanciato di campioni e vincitori di gare endurance, nonché di giovani piloti di talento desiderosi di vincere", ha dichiarato Stefan Wendl, Responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing.

"Sono particolarmente felice che Frank Bird, un giovane promettente, si sia presentato e qualificato attraverso l'AMG Young Driver Test. Insieme, anche quest'anno vogliamo far vincere AMG nelle gare di durata e nei campionati più importanti".

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport, aggiunge: "Ancora una volta, ci aspetta un anno impegnativo e ripetere la stagione di grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso sarà una sfida. Per questo abbiamo messo insieme una formazione di piloti non solo forte, ma soprattutto il più possibile equilibrata".

"Inoltre, il sostegno ai giovani è molto importante per noi come Costruttore, ed è per questo che li stiamo promuovendo in modo determinato. Questo promettente mix mi fa iniziare la stagione sportiva dei nostri team clienti con una sensazione positiva".