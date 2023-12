Mercedes: nel 2024 partirà il nuovo progetto GT3

La stagione 2023 di Mercedes-AMG Motorsport si è conclusa con il doppio titolo conquistato nell'Intercontinental GT Challenge la settimana scorsa.

La corona pilota presa da Jules Gounon alla Gulf 12h ha accompagnato anche quella Costruttori andata alla Casa della Stella, che quest'anno aveva cominciato benissimo con il successo alla 24h di Daytona.

E' sfuggito il bis alla 24h di Spa, ma nel GT World Challenge è arrivato comunque il trofeo in Endurance Cup di Gounon con Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, ma anche tanti altri in gara.

Per questo Christoph Sagemüller non può che essere soddisfatti tirando le somme, consapevole che combattere contro i tantissimi rivali del mondo GT3 non è cosa per niente semplice.

Photo by: Mercedes AMG Il vincitore della gara Raffaele Marciello, Mercedes-AMG Team Landgraf Mercedes-AMG GT3

"Ad essere onesti, è stata una stagione lunga, intensa e impegnativa. Ma alla fine tutto il nostro duro lavoro è stato ripagato"; ammette il responsabile del Motorsport di Mercedes.

"Anche se la stagione del DTM è stata un po' altalenante e sicuramente non all'altezza dei nostri standard elevati, siamo comunque riusciti a conquistare molti altri trofei prestigiosi".

"Oltre al secondo posto nel campionato costruttori di F1, sono particolarmente soddisfatto dei molteplici titoli centrati tra GT World Challenge, IMSA Sports Car Championship e, naturalmente, della nostra difesa della FIA GT World Cup a Macao".

"Concludere questa stagione con il titolo piloti e costruttori nell'Intercontinental GT Challenge e la vittoria assoluta nella Gulf 12h è sensazionale".

"È difficile evidenziare un momento particolare, perché ce ne sono stati tanti emozionanti. Sicuramente le vittorie nelle gare più importanti, alcune delle quali abbiamo dovuto aspettare a lungo, come la 24h di Daytona e la Petit Le Mans".

Photo by: Gruppe C GmbH #14 Mercedes-AMG 2 Seas Mercedes-AMG GT3: Jules Gounon, Maximilan Götz, Fabian Schiller

Come al solito, l'appetito vien mangiando e in Mercedes non si rimarrà con le mani in mano a godersi i successi perché qualcosa in bacheca manca ancora e il futuro è da programmare al più presto, visto che gli altri marchi si stanno mettendo avanti aggiornando le rispettive vetture o portandone di nuove.

"Abbiamo un altro programma ambizioso per il prossimo anno, in cui puntiamo a conquistare altri titoli che ci sono sfuggiti per molto tempo. Per esempio, il successo in gara alla 24h del Nürburgring, non vogliamo solo esibirci ai massimi livelli sportivi, ma anche implementare un nuovo concetto di evento con un programma speciale e offerte per i clienti da parte di AMG".

"Inoltre, nel 2024 festeggeremo i 130 anni di sport motoristici insieme a Mercedes-Benz. E, naturalmente, la nostra attenzione è rivolta anche alla vettura che verrà dopo la Mercedes-AMG GT3".

"Investiremo molto tempo e sforzi in questo fantastico progetto. Ma prima spero che tutti i membri della 'Famiglia più veloce del mondo' possano ricaricare le batterie durante le vacanze e iniziare il nuovo anno alla grande".