Max Verstappen al lavoro su un proprio team GT3, obiettivo 2025

Non c'è solo la Formula 1 per Max Verstappen, che è impegnatissimo anche a portare avanti altri progetti tra i quali la creazione di una suo team personale.

Il Campione del Mondo del circus da tempo lavora dietro le quinte per mettere in piedi un programma che porti il suo nome e le prime indicazioni erano arrivate all'inizio di questa stagione, quando Thierry Vermeulen si è presentato al via di DTM e GT World Challenge Europe con una vettura marchiata del logo del pilota Red Bull.

Il legame tra Vermeulen e la famiglia Verstappen è a doppio filo, dato che il padre di Thierry segue Max, mentre Jos Verstappen ha il giovane ragazzo attualmente portacolori della Emil Frey Racing nella sua scuderia.

Vermeulen corre quest'anno con la Ferrari 296 GT3 della squadra svizzera sfoggiando il logo Red Bull e il marchio Verstappen.com Racing sulla livrea, cosa che non è passata inosservata anche per via della presenza dello stesso Max ai test di inizio stagione al Paul Ricard organizzati per la serie di SRO Motorsports Group.

In un'intervista esclusiva rilasciata alla rivista olandese "Formule 1" e al relativo sito Formule1.nl, l'attuale dominatore della F1 ha spiegato che questa operazione serve per puntare a capire come funziona il mondo GT e ad avere una squadra dedicata nel prossimo futuro.

Thierry Vermeulen, Ferrari 296 GT3, Emil Frey Racing Photo by: ADAC Motorsport

"Questo progetto mi dà una bella energia. Al momento è ancora in fase embrionale. Come Verstappen.com Racing, sponsorizziamo e supportiamo con consigli e consulenze varie attività agonistiche di persone a me vicine".

"Tutto è iniziato con le gare virtuali al simulatore del Team Redline ed oggi siamo ora attivi anche con Thierry Vermeulen nel DTM e nel GTWC Europe Sprint, oltre che con mio padre nei rally".

"L'obiettivo finale è quello di creare una nostra squadra corse. Inizieremo nella classe GT3 e poi, a un certo punto, vedremo se e come andranno in porto le cose".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Il 2023 servirà quindi per gettare le basi e fare esperienza, mentre per il 2024 l'obiettivo è cominciare ad operare per allestire la squadra.

"Quando faccio qualcosa, voglio farlo bene. Voglio vincere, anche con questo. Si tratta di creare un trampolino di lancio dalle corse virtuali al GT3, in modo che non si possa arrivare al motorsport solo attraverso i kart perché al momento costa un sacco di soldi".

"Vogliamo crescere e puntare al vertice. Ovviamente non si sa mai come andranno le cose, ma le ambizioni ci sono sempre. Dipende da quante persone valide avremo presto in squadra e da quanta esperienza ci sarà, ma sarebbe bello se riuscissimo a crescere fino a raggiungere il massimo livello nelle corse endurance".

"Al momento stiamo lavorando duramente su questo aspetto. Il prossimo passo sarà un team GT3 tutto nostro. Il prossimo anno è piuttosto vicino, ma lo voglio fare il prima possibile. Nel 2025 dovrebbe essere possibile, con almeno due vetture. Siamo in piena attività, la fase di pianificazione è finita, ora siamo già entrati in azione".