GTWC | Zandvoort: trionfo Mercedes-Akkodis in Gara 2, Rossi 16°

Carica lettore audio

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello sono i vincitori di Gara 2 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, i cui protagonisti hanno combattuto a Zandvoort per il terzo round stagionale della Sprint Cup.

La coppia dell'Akkodis-ASP è stata perfetta fin dalla partenza, con una divisione di compiti gestita nel migliore dei modi. A Marciello è toccato cominciare dalla Pole Position conquistata in Qualifica 2 questa mattina, fuggendo via dopo aver mantenuto il primato alla prima curva con un attacco strepitoso ai tempi in ogni giro.

Alle sue spalle, il traffico e le bagarre hanno consentito poi a Boguslavskiy di ritrovarsi ampiamente primo dopo la girandola dei pit-stop, quando ha ereditato il volante della Mercedes-AMG #89.

Il problema per il russo è stata la Safety Car decretata nella seconda parte di gara, quando la McLaren #111 della JP Motorsport - che fino a quel momento era stata con Christian Klien in lizza per la Top5 generale e in vetta alla Classe PRO-AM - si è presa con l'Audi di Luca Ghiotto, riportando danni che l'hanno fermata lungo il tracciato.

Alla ripartenza (con 14' sul cronometro), il leader è stato arcigno difensore tenendo il primo posto e il sangue freddo, nonostante gli attacchi dell'Audi R8 LMS #32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT) che fino all'ultimo ha cercato di impensierirlo.

Vanthoor nella prima parte della corsa era rimasto a lungo dietro alla McLaren #112 di JP Motorsport dell'ottimo Vincent Abril, che in coppia con Dennis Lind ha chiuso poi quinto, facendo accumulare secondi di ritardo risultati successivamente preziosi e decisivi alla coppia Campione in carica.

Il podio assoluto - tutto di piloti PRO - viene completato dall'Audi #66 di Attempto Racing (Pieter Schothorst/Dennis Marschall), che ha chiuso ogni varco negli ultimi giri alla Mercedes #88 condotta da Jules Gounon/Jim Pla (Akkodis-ASP).

Buon sesto posto per la Porsche 911 #56 di Adrien De Leener/Christian Engelhart (Dinamic Motorsport), seguita dall'Audi #25 del Saintéloc Junior Team nelle mani di Patrick Niederhauser/Aurélien Panis.

Con l'ottava piazza generale, Alex Aka/Nicolas Schöll festeggiano il successo in Classe Silver Cup sulla Audi #99 di Attempto Racing, battendo i rivali di categoria Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean, armati della Ferrari 488 #53 di AF Corse.

Terzi Silver e a chiudere la Top10 assoluta abbiamo Thomas Neubauer/Benjamin Goethe alla guida dell'Audi #30 del Team WRT, tenendosi alle spalle la #26 di Gilles Magnus/Nicolas Baert (Saintéloc Junior Team), Igor Walilko/Petru Razvan Umbrarescu con la Mercedes #86 dell'Akkodis ASP e l'Audi #12 della Tresor by Car Collection affidata a Mattia Drudi/Luca Ghiotto, mentre i compagni di squadra di questi ultimi - Simon Gachet/Christopher Haase - non hanno visto il traguardo ritirandosi nelle prime fasi di gara.

In Classe PRO-AM, col ritiro della McLaren #111, il successo viene conquistato da quella #188 di Garage 59 (Miguel Ramos/Dean Macdonald), che batte le Ferrari di AF Corse (#52 Louis Machiels/Andrea Bertolini e #21 Stefano Costantini/Cédric Sbirrazzuoli).

Valentino Rossi porta infine a casa un 16° posto in una gara non semplice. Partito in mezzo al gruppo, il suo compagno di squadra Frédéric Vervisch ha subìto alcuni contatti che hanno danneggiato l'Audi #46 del Team WRT, ceduta al 'Dottore' che poi è stato sopravanzato da un paio di rivali, ma senza commettere errori.

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 36 2 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 36 0.662 3 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 36 6.310 4 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 36 6.584 5 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 36 7.510 6 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 36 15.800 7 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 36 15.903 8 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 36 15.977 9 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 36 16.856 10 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 36 16.990 11 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 36 17.502 12 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 36 17.871 13 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 36 18.173 14 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 36 18.460 15 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 36 22.146 16 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 36 23.857 17 93 Silver Cup Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 36 26.085 18 18 Silver Cup Danny Kroes, Lucas Mauron GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 36 30.000 19 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 36 35.737 20 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 36 42.831 21 21 Pro-Am Cup Stefano Costantini, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 35 23.089 22 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 35 43.299 23 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 29 -10:40.173 NC 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 21 -27:05.146 NC 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 3 -54:47.708