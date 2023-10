GTWC | Zandvoort: Audi in Pole per Gara 1 con zampata di Feller

La zampata di Ricardo Feller nel finale delle Qualifiche di questa mattina a Zandvoort regala la Pole Position per Gara 1 del GT World Challenge Europe al team Tresor Orange 1.

Su pista asciutta dopo la pioggia del venerdì, lo svizzero è stato anche fortunato per questione di pochissimi secondi; appena tagliato il traguardo in 1'32"290 agguantando la vetta con l'Audi #40 condivisa con Mattia Drudi, è stata sventolata la bandiera rossa per l'uscita di pista della Lamborghini #18 guidata da Paul Meijer (GSM AB1), rendendo vani gli sforzi degli inseguitori che stavano cercando di migliorare.

Feller prende anche un punto prezioso in ottica campionato, dato che si sta giocando il titolo di Sprint Cup contro la coppia della Mercedes formata da Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, ora primi con +6,5 lunghezze.

E proprio 'Lello' si ritroverà in terza piazza per la prima gara del fine settimana olandese, avendo concluso a quasi mezzo secondo da Feller sulla AMG #88, preceduto dal pimpante Laurin Heinrich al volante della Porsche #44 iscritta dalla CLRT per questo evento.

#88 Akkodis ASP Team, Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy Photo by: SRO

In seconda fila ci sarà anche Andrea Caldarelli con la Lamborghini #60 di VSR grazie al miglioramento nel finale che consente all'abruzzese di risalire la china e precedere la BMW #32 di Dries Vanthoor (Team WRT) e l'Audi #12 di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing).

Solo settima la Ferrari #69 di Emil Frey Racing con Albert Costa che recrimina per l'interruzione finale ritrovandosi più indietro di quel che realmente avrebbe potuto fare. Lo spagnolo verrà affiancato al via dalla McLaren #111 di Christian Klien (JP Motorsport), mentre il suo compagno di squadra Konsta Lappalainen è nono sulla 296 GT3 #14.

A completare la Top10 ci pensa Alex Aka al volante dell'Audi #99 griffata Tresor Attempto con la quale proverà a mettere la firma sul titolo di Classe Silver Cup in coppia con Lorenzo Patrese.

In questa categoria è seconda la Mercedes #77 di HRT affidata a Jordan Love, sedicesimo assoluto, mentre terzo e più staccato è Marcus Paverud sulla Lamborghini #163 di VSR, seguito dalla Honda #28 di Jacopo Guidetti (Nova Race) e dalla Ferrari #71 di Nicola Marinangeli (AF Corse).

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Il tredicesimo tempo generale vale comunque la Pole Position della Gold Cup a Gilles Magnus, armato dell'Audi #21 di Comtoyou Racing, capace di precedere di quattro piazze in griglia la BMW #30 di Niklas Kruetten (Team WRT). Terzo della categoria Norbert Siedler impegnato con la McLaren #112 di JP Motorsport, con dietro le Audi di Boutsend VDS e Saintéloc.

Valentino Rossi scatterà infine dal 15° posto dello schieramento con la BMW #46 di WRT, concludendo ad 1"1 dal leader.

La partenza di Gara 1 è prevista per le ore 14;00.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.290 2 44 Pro Cup Laurin Heinrich, Ayhancan Güven CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:32.579 0.289 3 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.739 0.449 4 60 Pro Cup Andrea Caldarelli, Marco Mapelli VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:32.779 0.489 5 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 1:32.830 0.540 6 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.836 0.546 7 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:32.841 0.551 8 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:33.028 0.738 9 14 Pro Cup Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:33.119 0.829 10 99 Silver Cup Alex Aka, Lorenzo Patrese Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.127 0.837 11 25 Pro Cup Patric Niederhauser, Erwan Bastard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.194 0.904 12 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:33.239 0.949 13 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.358 1.068 14 54 Pro Cup Christian Engelhart, Adrien De Leener Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.392 1.102 15 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:33.431 1.141 16 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.500 1.210 17 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 1:33.538 1.248 18 31 Pro Cup Thomas Neubauer, Jean-Baptiste Simmenauer Team WRT BMW M4 GT3 1:33.556 1.266 19 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.633 1.343 20 112 Gold Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:33.839 1.549 21 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.850 1.560 22 163 Silver Cup Marcus Paverud, Maximilian Paul VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:33.908 1.618 23 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:33.910 1.620 24 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:34.132 1.842 25 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:34.150 1.860 26 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 296 GT3 1:34.543 2.253 27 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:34.545 2.255 28 18 Silver Cup Paul Meijer, Harley Haughton GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:34.605 2.315 29 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Alex Frassineti Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:36.111 3.821 30 27 Pro Cup Gregoire Demoustier, Christopher Mies Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:36.303 4.013