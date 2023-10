GTWC | Zandvoort: Altoè vola in Pole con la Ferrari, Drudi 9°

Giacomo Altoè vola a prendersi la Pole Position per Gara 2 del GT World Challenge Europe in quel di Zandvoort, dove questa mattina la pista bagnata dalla pioggia della notte ha reso ancor più insidiose le Qualifiche 2 per i protagonisti della Sprint Cup.

I 20' di sessione sono cominciati con il sole già a farsi largo nel cielo fra le nuvole, ma la maggior parte dei team ha preferito effettuare i primi giri con le Pirelli da bagnato, in attesa di vedere la traiettoria asciugarsi e quindi montare le slick.

Questo ha portato i crono a scendere man mano che il tempo passava e alla fine l'ha spuntata anche chi ha avuto più fortuna nel non sbandare finendo oltre i famigerati track-limits, che in più di una occasione hanno costretto i giudici a cancellare la prestazione segnata.

Inoltre ha contato moltissimo anche il trovar pista libera davanti a sè, dato che con il tracciato in via di miglioramento ogni pilota ha cercato di sfruttare ogni minimo secondo a disposizione sul cronometro per effettuare il proprio giro lanciato.

Azione in pista Photo by: SRO

Altoè è stato tra gli ultimi a riuscirci, scalando la graduatoria e regalando il primato alla Emil Frey Racing con la Ferrari 296 GT3 #14, andando a beffare per appena 0"012 la McLaren #159 di Benjamin Goethe (Garage 59) che ormai assaporava il primato.

Grande anche Maxime Martin a mettere in seconda fila la BMW #46 che il pilota di WRT condivide con Valentino Rossi, quindi con la grande occasione di lottare nuovamente per il podio già calcato ieri con una strepitosa rimonta dei due.

Benissimo il suo compagno di squadra Calan Williams, quarto sulla BMW #30 e primo in Classe Gold Cup, anche se per alcuni istanti al comando generale e scavalcato solamente nei secondi conclusivi.

La migliore delle Mercedes è la #77 di HRT condotta da Frank Bird, a prendersi la Top5 assoluta e la Pole Position in Classe Silver Cup, mentre Charles Weerts partirà sesto al volante della BMW #32 di WRT, seguito dalla Ferrari #69 di Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing).

La battaglia per il titolo PRO si fa sempre più interessante: in Akkodis-ASP c'era il timore di veder Timur Boguslavskiy invischiato a centro gruppo per la partenza, ma il russo - attualmente leader della classifica assieme a Raffaele Marciello - ottiene l'ottavo crono sulla Mercedes #88 e batte l'accerrimo nemico Mattia Drudi.

Bravissimo ieri l'alfiere di Tresor Orange 1 a vincere Gara 1 in coppia con Ricardo Feller, oggi meno brillante a concludere nono sull'Audi #40 senza riuscire a trovare spazio per migliorare nel finale, dunque vedendo complicarsi la situazione nel provare a difendere i 2,5 punti che lo tengono davanti ai rivali sopracitati.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

Non sarà facile neanche la rimonta in Classe Silver per Lorenzo Patrese, decimo generale con l'Audi #99 di Tresor Attempto e alle prese con la rimonta su Jordan Love (Mercedes #77).

In Classe Gold Cup la seconda e terza posizione va alle Audi di Adam Eteki (#10 Boutsen VDS) e Finlay Hutchison (#21 Comtoyou), in sesta fila dello schieramento. Più distante la #9 di Alberto Di Folco (Boutsen VDS) che partirà 23°.

Solo 15a la Porsche #44 di CLRT condotta da Ayhançan Guven, seguita dalla Lamborghini #60 di Marco Mapelli (VSR).

La partenza di Gara 2, con i titoli delle tre categorie da assegnare, è prevista per le ore 14;00.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 14 Pro Cup Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:37.189 2 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:37.201 0.012 3 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:37.704 0.515 4 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 1:37.746 0.557 5 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:37.799 0.610 6 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 1:37.913 0.724 7 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:38.283 1.094 8 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:38.323 1.134 9 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.047 1.858 10 99 Silver Cup Alex Aka, Lorenzo Patrese Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.194 2.005 11 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.220 2.031 12 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.224 2.035 13 27 Pro Cup Gregoire Demoustier, Christopher Mies Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.293 2.104 14 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.772 2.583 15 44 Pro Cup Laurin Heinrich, Ayhancan Güven CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:39.803 2.614 16 60 Pro Cup Andrea Caldarelli, Marco Mapelli VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:39.845 2.656 17 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.999 2.810 18 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.124 2.935 19 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:40.154 2.965 20 163 Silver Cup Marcus Paverud, Maximilian Paul VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:40.204 3.015 21 31 Pro Cup Thomas Neubauer, Jean-Baptiste Simmenauer Team WRT BMW M4 GT3 1:40.747 3.558 22 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 296 GT3 1:40.884 3.695 23 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:40.919 3.730 24 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Alex Frassineti Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:41.108 3.919 25 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:41.754 4.565 26 54 Pro Cup Christian Engelhart, Adrien De Leener Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:42.192 5.003 27 18 Silver Cup Paul Meijer, Harley Haughton GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:42.473 5.284 28 25 Pro Cup Patric Niederhauser, Erwan Bastard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:43.269 6.080 29 112 Gold Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:44.590 7.401 30 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:44.643 7.45