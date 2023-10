GTWC | Zandvoort: Altoè e Goethe penalizzati, Martin-Rossi in Pole I piloti di EFR e Garage59 non hanno alzato il piede con bandiere gialle e arretrano di 3 posizioni scendendo al 4° e 5° posto, per cui sale al comando la BMW #46 di WRT su cui vedremo anche Valentino Rossi, affiancata dalla gemella #30, mentre terzo c'è Bird con la Mercedes-HRT.