GTWC | WRT porta a quattro le BMW in Sprint ed Endurance Cup

Il Team WRT ha annunciato la formazione per le ulteriori BMW che iscriverà nel GT GT World Challenge Europe 2023.

Una delle M4 GT3 di Endurance Cup preparate dalla squadra belga prenderà parte all'assalto della nuova categoria Bronze Cup con Tim Whale e Lewis Proctor, ai quali si aggiunge una novità, Adam Carroll, Campione in A1GP e all'esordio nella serie di SRO Motorsports Group.

L'altra vettura bavarese è per la Classe Gold con il trio formato da Calan Williams, Niklas Krütten e il Campione Silver in carica, Jean-Baptiste Simmenauer.

Come sappiamo, le altre due BMW sono invece in Classe PRO per Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus (#46) e Dries Vanthoor/Charles Weerts/Sheldon Van Der Linde (#32).

Anche in Sprint Cup avremo quattro auto di WRT, con i già noti Vanthoor/Weerts e Rossi/Martin in PRO, ai quali si aggiungeranno Simmenauer/Thomas Neubauer e Williams/Krütten in Silver.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Sheldon Van Der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts Photo by: BMW Motorsport

"Darò il massimo, opportunità come questa non capitano spesso quando si ha la forza e l'esperienza di WRT con una grande macchina come la BMW - ha dichiarato Carroll - Tim sta diventando rapidamente uno dei migliori piloti AM del mondo e Lewis è uno dei migliori Silver, quindi dire che sono entusiasta è un eufemismo. Lotteremo duramente per il campionato".

Il suo compagno Whale aggiunge: "Sono molto onorato di far parte dell'illustre Team WRT per il mio primo anno in GT3 ed eccitato per la stagione che mi aspetta. Non vedo l'ora di avere l'opportunità di imparare nell'ambiente più competitivo, con una BMW già vincente in gara. Adam e Lewis sono compagni di squadra eccezionali e veloci. Puntiamo alla Bronze Cup, sarà una sfida entusiasmante".

Carico anche Proctor: "Sono entusiasta di essere con WRT per la seconda stagione. Hanno intrapreso una nuova ed entusiasmante avventura con BMW e sono onorato di far parte di questo programma. Hanno iniziato subito a lavorare e non ho dubbi sul fatto che quest'anno la vettura sarà una delle protagoniste assolute. Sono felice di lavorare con Tim e Adam, che sono entrambi velocissimi e persone fantastiche. Dovremmo essere una formazione forte per il campionato!".

Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: WRT Team

Krütten commenta: "È un grande onore e piacere correre per WRT nel GTWC quest'anno. Per me è particolarmente bello tornare a guidare una BMW, ci aspetta una nuova avventura con molte opportunità e sfide. WRT ha dimostrato in passato la sua professionalità, la sua ambizione e il suo successo. Guardo alla prossima stagione con grandi aspettative e sono entusiasta di avere la possibilità di lavorare con questa grande squadra in una serie estremamente rinomata e una delle migliori serie GT3 al mondo".

Nuova avventura invece per Williams, visto in FIA F2: "Sono davvero entusiasta, WRT ha una storia importante e non c'è altra squadra con cui preferirei passare alle gare GT. Non vedo l'ora di vivere una stagione divertente e di successo!".

Neubauer invece conosce già cosa lo attende: "Sono chiaramente entusiasta di ricominciare tutto da capo dopo la grande stagione dello scorso anno con il Team WRT. Gli obiettivi sono stati raggiunti e abbiamo creato un ottimo rapporto di lavoro con tutti. Sono felice di unirmi a Jean-Baptiste e non vedo l'ora di tornare in pista".

Simmenauer chiosa: "Sono davvero felice di tornare con WRT. Abbiamo iniziato l'anno con un grande risultato a Dubai e ora potrò gareggiare sia nella Sprint che nell'Endurance Cup, con l'obiettivo di continuare questo successo. Ho degli ottimi compagni di squadra come Thomas, Niklas e Calan, e non vedo l'ora di partire a Monza!".

Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 Photo by: WRT Team

Ecco infine le parole del Team Principal, Vincent Vosse: "Sono molto felice di aggiungere due grandi formazioni. Combatteremo in classi diverse, il che è fantastico, e siamo pronti a raccogliere la sfida contro una concorrenza molto forte. Come sempre, abbiamo un mix di gioventù ed esperienza, con il talento come denominatore comune".

"Sono felice di dare il benvenuto in squadra a Calan e Niklas, la cui esperienza con la BMW M4 GT3 raccolta lo scorso anno sarà molto utile. Sono anche molto contento di vedere Thomas e Jean-Baptiste continuare a lavorare con noi e passare alla classe PRO. Altrettanto felice è la permanenza di Lewis e il benvenuto a Tim e Adam, che hanno fatto un ottimo lavoro insieme in GT4".

"Tim ha già debuttato con successo con noi a Dubai e probabilmente pochi ricordano che anche Adam, che in passato ha fatto una fruttuosa apparizione con il Team WRT. Ora siamo in piena forma per affrontare la stagione 2023, che inizierà con i test collettivi al Paul Ricard il 7-8 marzo".