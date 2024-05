GTWC | Weerts-Vanthoor dominano Gara 2, Rossi-Martin terzi

Charles Weerts e Dries Vanthoor hanno dominato Gara 2 del GT World Challenge Europe-Sprint Cup in quel di Misano, dominando dal primo all'ultimo giro il round notturna sul 'Marco Simoncelli'.

La coppia belga impegnata con la BMW #32 non ha avuto rivali e completa la grandissima giornata del Team WRT che sul podio ha anche la M4 #46 di Valentino Rossi e Maxime Martin, autori di una bella rimonta dalla quinta piazza.

Al via Weerts ha allungato subito, anche dopo un breve ingresso della Safety Car per rimuovere la Porsche di Stéphane Denoual, finito in testacoda proprio sul rettilino in maniera molto goffa, e con la Aston Martin #7 di Nicolas Baert ferma in prima variante dopo la tamponata ricevuta dall'Audi #99 di Alex Aka.

Lucas Auer ha invece tenuto la Mercedes #48 di Winward Racing seconda, lasciandola nella stessa piazza al suo collega Maro Engel dopo la girandola di soste, mentre Rossi al giro 4 era stato strepitoso nel superare l'Audi #111 di Simon Gachet (CSA Racing) conquistando la quarta posizione.

Il 'Dottore' si è poi avvicinato alla Ferrari #69 della Emil Frey Racing condotta dall'ottimo Giacomo Altoè, che però nella sosta per cedere il volante a Thierry Vermeulen ha perso secondi preziosi scivolando quarta alle spalle di Martin.

La seconda parte di gara è stata una fuga con gestione da parte di Vanthoor, mentre Engel ha dovuto sudare parecchio per tenersi dietro Martin, che non ha trovato il varco per passare la Mercedes dovendosi accontentare di un 3° gradino del podio comunque da applausi in questo bel fine settimana per l'equipaggio #46.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

Altoè/Vermeulen sono invece quarti al traguardo, seguiti dalla Porsche #96 di Muller/Niederhauser (Rutronik Racing), risaliti un paio di posizioni mettendosi alle spalle la McLaren #159 di Garage 59 condotta da Gamble/Goethe.

Settimo posto per Green/Lappalainen con la seconda Ferrari di Emil Frey Racing, seguiti dalle Mercedes di Perez Companc/Keen (#90 Madpanda Motorsport) e Gounon/Gotz (#9 Boutsen VDS), in risalita dalle retrovie, e dalla BMW #30 del Team WRT che fa il bis di successi in Classe Silver Cup con il duo Williams/De Haan.

Il secondo posto della categoria se lo prendono Stadsbader/Klymenko sull'Audi #26 di Saintéloc Racing, seguiti dalla Ferrari #52 di AF Corse del duo Machiels/Hudspeth, con grande rischio corso dal britannico nell'andare in testacoda all'ultima curva sul finale.

In Classe Gold Cup tris Audi condotto da Gachet/Legeret con la R8 #111 di CSA, davanti alla #88 di Haase/Ferrari (Tresor Attempto Racing) e alla #6 di Hofer/Engstler (Team Engstler).

Infine arriva la prima affermazione in Bronze Cup per la Ferrari #93 di Sky-Tempesta Racing nelle mani di Cheever/Hui, il secondo posto lo strappa nel finale la BMW #991 di Harper/Leung (Century Motorsport) con un bel sorpasso di forza ai danni della Lamborghini #85 di Imperiale Racing con sopra De Wilde/Gvazava.