GTWC | Walkenhorst schiera le sue BMW in Sprint ed Endurance

Carica lettore audio

La Walkenhorst Motorsport ha ufficializzato che per la stagione 2023 sarà impegnata nel GT World Challenge Europe con due BMW.

La squadra tedesca prenderà parte a tutte le gare della nuova stagione, schierando una M4 GT3 in Classe Silver per gli eventi di Sprint, mentre per l'Endurance Cup l'idea è quella di avere due vetture e competere sia in Silver che in Classe PRO-AM.

Stando alla nota emessa dal team, ormai tutti i posti sono assegnati, ma manca ancora un nome per completare la formazione.

#34 Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3: Richard Heistand, Michael Dinan, Robby Foley, Jens Klingmann Photo by: SRO

"Siamo molto felici di annunciare che torneremo a competere nel GTWC Europe per la stagione 2023. Iscriveremo una macchina a tutta la stagione (Sprint & Endurance) in Classe Silver Cup, mentre un'altra farà la PRO-AM in Endurance Cupr".

"Il team è pronto a lottare per prendere punti. La formazione dei piloti è quasi completa, manca solo un posto da riempire e chi è interessato a vivere un'altra grande avventura può contattare il team per avere ulteriori informazioni. Siamo pronti a correre!"

I nomi piloti saranno svelati una volta raggiunto quest'ultimo accordo, con la Walkenhorst che si preparerà per la nuova avventura nei primi test collettivi ufficiali previsti al Paul Ricard il 7-8 marzo.