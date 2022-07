GTWC | Vanthoor in Pole per Gara 2 nel dominio Audi di Misano

Carica lettore audio

E' tripletta Audi a Misano, dove il sole ha cominciato già a riscaldare il 'Marco Simoncelli', teatro del penultimo evento stagionale di Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Dopo aver vinto Gara 1 in coppia con Charles Weerts, Dries Vanthoor ha regalato al Team WRT anche la Pole Position per Gara 2 di oggi pomeriggio al termine di una Qualifica 2 tiratissima.

E dire che il belga della R8 LMS #32 si era pure visto cancellare il miglior crono per essere andato oltre i limiti della pista (problema che hanno accusato diversi concorrenti), ma avendo ancora un giro a disposizione non ha sbagliato nulla ed è balzato al comando in 1'30"942.

In un finale infuocato, si sono issati al secondo e terzo posto le Audi di Christopher Haase (#11 Tresor by Car Collection) e Christopher Mies (#33 Team WRT), beffando la Mercedes-AMG #89 di Raffaele Marciello (Akkodis-ASP), che mentre stava migliorando il proprio tempo ha trovato traffico nelle ultime due curve venendo inevitabilmente rallentato.

La Top5 tutta PRO la completa l'Audi #66 di un ottimo Dennis Marschall (Attempto Racing), mentre con il sesto posto generale Ulysse De Pauw piazza la Ferrari 488 #53 di AF Corse in Pole Position nella Classe Silver Cup segnando un buon 1'31"590.

Mattia Drudi conclude invece settimo con l'Audi #12 di Tresor by Car Collection, seguito dalla Porsche 911 #54 della Dinamic Motorsport guidata da Christian Engelhart.

Un bravissimo Dean Macdonald porta la McLaren #188 della Garage 59 nona generale e in Pole Position per quanto riguarda la Classe PRO-AM, mettendosi alle spalle l'Audi #26 di Lucas Legeret (Saintéloc Junior Team) e Jonathan Cecotto sulla Lamborghini #888 di LP Racing, rispettivamente secondo e terzo in Classe Silver.

Dietro alla vettura del team di Luca Pirri troviamo l'Audi #46 di Valentino Rossi e Frédéric Vervisch, col belga designato a qualificare la R8 del Team WRT e partire per il primo stint di gara, prima di cedere il volante al 'Dottore'.

La Lamborghini #663 della Imperiale Racing termina dietro al belga, ma Albert Costa paga anch'esso i track limits non rispettati vedendosi togliere un crono.

Per completare il discorso PRO-AM, la Ferrari #52 di Andrea Bertolini (AF Corse) scatterà come seconda, dato che la McLaren 720S #111 di Norbert Siedler (JP Motorsport) dovrà arretrare di tre posizioni in griglia per essere stata colpevole di un incidente in Gara 1.

E proprio per il botto al via del primo round disputato in Romagna sabato, la AF Corse non ha potuto schierare la Ferrari di Hugo Delacour/Cédric Sbirrazzuoli.

Tre posizioni da scontare sullo schieramento le pagherà anche la Mercedes-AMG #93 di Sky-Tempesta Racing (Eddie Cheever/Chris Froggatt).

La partenza di Gara 2 è prevista per le ore 14;45.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:30.942 2 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.130 0.188 3 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.335 0.393 4 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:31.361 0.419 5 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.477 0.535 6 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:31.590 0.648 7 12 Pro Cup Lorenzo Patrese, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.634 0.692 8 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:31.696 0.754 9 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:31.713 0.771 10 26 Silver Cup Nicolas Baert, Lucas Legeret Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.762 0.820 11 888 Silver Cup Mattia Di Giusto, Jonathan Cecotto LP Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:31.793 0.851 12 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.803 0.861 13 663 Pro Cup Alberto di Folco, Albert Costa Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:31.831 0.889 14 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:31.836 0.894 15 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Norbert Siedler JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:31.860 0.918 16 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:31.899 0.957 17 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.045 1.103 18 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.045 1.103 19 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:32.055 1.113 20 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.071 1.129 21 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.079 1.137 22 112 Pro Cup Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.112 1.170 23 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:32.209 1.267 24 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:33.025 2.083 25 18 Silver Cup Danny Kroes, Daan Pijl GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:33.296 2.354