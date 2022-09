GTWC | Valencia: Rossi torna dove tutto iniziò, sognando il podio

Carica lettore audio

Torna il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS nel fine settimana, con il circuito di Valencia pronto ad ospitare l'evento conclusivo della Sprint Cup 2022 e un altro esame per Valentino Rossi.

Il 'Ricardo Tormo' è dove tutto iniziò per il 'Dottore', dato che fu proprio il tracciato su cui provò per la prima volta l'Audi R8 LMS del Team WRT durante lo scorso inverno.

Pista che ovviamente Rossi conosce anche fin troppo bene dagli anni delle moto, ma dove per la prima volta affronterà un impegno motoristico con le 4 ruote, condividendo il volante con il compagno di squadra Frédéric Vervisch.

"Valencia è naturalmente una pista che conosco molto bene per quanto riguarda le corse di moto, vi ho corso molte volte, ed è lì che ho fatto il mio primo test con il Team WRT e l'Audi alla fine dello scorso anno", dice Valentino, che si mostra molto fiducioso dopo che nella tappa estiva di Misano aveva ottenuto una Top5.

"L'ultima gara della Sprint Cup a Misano è andata bene, siamo entrati nella Top5, cercheremo di fare meglio qui. Sarà importante avere un buon feeling con la vettura e speriamo di essere competitivi".

Anche per Vervisch ci sono i presupposti per provare a salire sul podio, dato che da luglio ad oggi sono stati compiuti ulteriori passi avanti nelle gare endurance di Spa-Francorchamps ed Hockenheim.

"E' già l'ultimo appuntamento della Sprint Cup, la stagione è volata e stiamo ancora puntando al nostro primo podio, che in realtà non è molto lontano, come dimostra il nostro quinto posto nell'ultimo round di Misano. Abbiamo preparato questo evento molto bene e sicuramente spingeremo molto forte!", sono le parole del belga.

Il programma prevede i 90' di Prove Libere venerdì alle 9;40, seguiti dalle Pre-Qualifiche delle 13;10.

La Qualifica 1 per determinare lo schieramento di partenza di Gara 1 si svolgeranno alle 9;00 di sabato, con via del primo round alle 14;05. Stessi orari ripetuti domenica per Q2 e Gara 2.